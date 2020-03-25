112 personeline anlamlı jest

Daha önce Eskişehir 112 Komuta Kontrol Merkezi ve istasyonlara meyve ve tatlı ikramı gönderen Sağlık-Sen Eskişehir Şube Başkanı Hasan Hüseyin Köksal ve yönetimi, bir anlamlı sürpriz daha yaptı. Sağlık-Sen yönetimi tarafından Eskişehir'de bulunan bir hazır yemek şirketi aracılığı ile Komuta Kontrol Merkezi ve 19 112 istasyonunda bulunan toplam 80 personele akşam saatlerinde yiyecek gönderildi. Paketlenmiş yemekler içinde ise, fast food çalışanları, "Çok zor şartlar altında çalıştığınızı biliyoruz, emeklerinize sağlık sevgilerimizle" diye kendi el yazıları ile duygularını iletti. Eskişehir 112 ekibi ise, paketler içinde yazılan destek notları karşısında büyük mutluluk yaşadı.

Öte yandan Komuta Kontrol Merkezinde çağrı karşılamakta olan Eskişehir 112 Başhekimi Dr. Veli Görkem Pala da, yapılan anlamlı jest için Sağlık-Sen Eskişehir Şube Başkanı Hasan Hüseyin Köksal'ı arayarak, Eskişehir 112 adına teşekkürlerini iletti.