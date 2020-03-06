112 personeline İLYAD eğitimi verildi

Eskişehir'de İl Ambulans Servisi Başhekimliği Eğitim Birimi tarafından 112 personeline yönelik İleri Yaşam Desteği Modülü Eğitici (İLYAD) Eğitimi verildi.

İl Ambulans Servisi Başhekimliği Eğitim Birimince 19-20 Şubat tarihlerinde sağlık çalışanlarına yönelik İLYAD Eğitimi verildi. Gerçekleştirilen eğitimde; boğulma, temel yaşama desteği, hipotermi, elektrik çarpması ve ileri hava yolu uygulamaları gibi konu başlıkları yer aldı. Eğitimlere sağlık görevlileri yoğun ilgi gösterdi. Eskişehir haricinde diğer illerde çalışan sağlık personellerinin de katıldığı eğitimde kursiyerlere katılım belgeleri verildi. Kursiyerlere belgeleri 112 Başhekimi Dr. Veli Görkem Pala tarafından takdim edildi.

Öte yandan eğitim birimi yetkilileri görevlilerin daha donanımlı olmaları adına bu tarz eğitimlere devam edeceklerini belirttiler.