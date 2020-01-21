112'yi gereksiz meşgul eden şahsa para cezası

Eskişehir'de bir şahıs, 112 Acil Yardım Hattını sürekli arayarak gereksiz yere meşgul ettiği gerekçesiyle idari para cezasına çarptırıldı.

Alınan bilgilere göre; Eskişehir 112 İl Ambulans Servisi Başhekimliğini cep telefonundan 112 çağrı hattını arayarak sürekli meşgul eden, ambulansın gereksiz kullanımına sebep olan şahıs ile alakalı kimlik tespiti yapılması için mahkemeye başvuruldu. Mahkemenin kimlik tespitini yapmasının ardından N.A. isimli şahsa, Eskişehir Valiliği 5236 Sayılı Kabahatler Kanunu'nun 42/A Madde gereği 309 TL idari para cezası uyguladı. Ayrıca şahsa, suç teşkil eden bu fiilin tekrarı halinde cezaların katlanarak artacağı da belirtildi.

“112 hattının gereksiz meşgul edilmesinin hayati sonuçları olabilir”

Konu ile ilgili açıklama yapan Eskişehir İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Veli Görkem Pala "112 Acil Çağrı Hattının gereksiz meşgul edilmesi en önemli problemlerimiz arasında. Eskişehir'de valimiz Özdemir Çakacak himayesinde başlattığımız "Bir Nefes Kadar Acil mi?" kampanyamız sayesinde 2018 yılına göre 2019 yılında yüzde 10 oranında bir iyileşme sağladık. Duyarlı vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Bu konunun takipçisi ve destekçisi olan İl Valisi Özdemir Çakacak'a şükranlarımızı sunuyoruz. 112 hattının gereksiz meşgul edilmesinin hayati sonuçları olabilir. Gereksiz yere meşgul edilen her ambulans bir hayat demek. Böyle bir durum Eskişehir'e yakışmıyor. Eskişehirlilerle el ele bu konuyu gündemimizden kaldıracağız. Tüm vatandaşlarımızı 112 ve ambulanslar konusunda daha duyarlı olmaya çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.