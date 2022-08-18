12 bin 60 can sıcak bir yuvaya kavuştu

2009 yılından bu yana 12 bin 60 kedi ve köpeğin sahiplendirildiği merkez, Türkiye'de öncü konumda.

Tepebaşı Belediyesi, sahiplendirdiği binlerce sokak hayvanı ile bu alandaki öncülüğünü sürdürüyor. 2009 yılından bugüne 12 bin 60 sokak hayvanını sahiplendirerek tüm belediyelere örnek olan Tepebaşı Belediyesi Doğal Yaşam Merkezi, sahiplendirme çalışmalarına devam ediyor. Sokak hayvanlarını sıcak bir yuvaya kavuşturan duyarlı vatandaşlar da tüm kent halkına, “Satın alma, sahiplen” diyerek can dostlara kucak açmalarını tavsiye ediyor.

Haziran ayında merkezde bulunan Garip isimli 2 yaşındaki köpeği sahiplenen ve ona Efe adını veren Sevgi Kullapcı, tüm vatandaşlara seslenirken, “Haziran ayında bir zaman boşluğum olunca Doğal Yaşam Merkezi'ni ziyaret etmek istedim. Ziyaretimde barınakta kalan şimdiki köpeğim Efe'nin yanına oturdum ve bir 5 dakika kadar sevdim. Onun yanından ayrılacakken iki bacağıma birden sarıldı, gözlerimin içine baktı ve ağladı. Bırakamazdım, onu bırakmamamı istedi. Sonrasında köpeğimi sahiplendim. Şimdi başımızın tacı, o bize biz de ona iyi geldik. 2 yaşında ve çok akıllı bir köpek. Sürekli kucağımda, tüm komutlarımı dinliyor. Herkese bir can sahiplenmesini tavsiye ediyorum. Ben çalışma hayatındayım ve Efe benim antidepresanım gibi” sözlerini kullandı.

Can dostları sahiplenmek ve bilgi almak isteyen vatandaşlar, Doğal Yşam Merkezi'ne müracaat edebiliyor.