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12 bin liralık saman balyası kül oldu

Eskişehir’in Günyüzü ilçesinde 12 bin lira değerindeki 750 adet saman balyası çıkan yangında kül oldu.

Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde 12 bin lira değerindeki 750 adet saman balyası çıkan yangında kül oldu.


Edinilen bilgilere göre yangın, Günyüzü ilçesine bağlı Ayvalı Mahallesi'nde meydana geldi. Ünal Sarıtaş'a ait toplu halde bulunan saman balyaları bilinmeyen bir nedenle birden alev aldı. Evlere yakın olan balya yığınındaki yangın civardaki vatandaşlar tarafından söndürülmeye çalışıldı. Yangını söndüremeyeceklerini anlayan vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, yoğun uğraş sonucunda yangını kontrol altına aldı. Samanlardan geriye kül yığını kalırken, yanan 750 adet saman balyasının değerinin 12 bin lira olduğu öğrenildi.


Ünal Sarıtaş, hayvanlarına yedirecek samanı kalmadığını belirterek, yetkililerden yardım beklediğini söyledi.

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