12 Köy Yaşam Merkezi faaliyete geçiyor

Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Köy Yaşam Merkezleri projesi çerçevesinde kent genelindeki 12 Köy Yaşam Merkezi'ni faaliyete geçiriyor.

Millî Eğitim Bakanlığı'nca yürütülen Köy Yaşam Merkezleri projesi çalışmaları, Eskişehir dahil birçok ilde devam ediyor. Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, kullanılmayan köy okulu binalarını ihtiyaçlar çerçevesinde değerlendiriyor. Anaokulu, ilkokul, kurs merkezi, kütüphane, matematik, İngilizce, doğa, bilim ve tasarım gibi farklı alanlarda hizmet veren atölyeler ile Eskişehirlilere hizmet sunan Eğitim Müdürlüğü hem il genelinde 12 Köy Yaşam Merkezi'ni faaliyete geçiriyor hem de eğitsel ve sosyal etkinliklerin gerçekleştirileceği gençlik kamplarını hayata geçirmeye hazırlanıyor.