İhlas Haber Ajansı

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13 ayrı suçtan aranan şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı

Eskişehir’de 13 ayrı suçtan aranan ve 15 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı.

Eskişehir'de 13 ayrı suçtan aranan ve 15 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı.


Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanması amacıyla Odunpazarı İlçesi'nde çalışma yapıldı. Ekiplerin çalışmaları sonucunda 13 ayrı suçtan aranan ve 15 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.


Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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