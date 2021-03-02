“13 İl 1000 eTwinner" adlı Çevrimiçi eTwinning Çalıştayı başarıyla tamamlandı

Yoğun ilgiyle karşılanan ve iki gün süren "13 İl 1000 eTwinner" adlı Çevrimiçi eTwinning Çalıştayı başarılı bir şekilde tamamlandı.

Katılımcı illerde yürütülen eTwinning projelerinin nicelik ve niteliğini artırmak ve eTwinning projesi yürütmek isteyen öğretmenlere rehberlik ve danışmanlık yapmak amacıyla Amasya, Antalya, Balıkesir, Batman, Bilecik, Bursa, Çankırı, Eskişehir, Isparta, İstanbul, Kocaeli, Yalova ve Yozgat eTwinning İl Koordinatörleri'nin işbirliği ile 24-25 Şubat 2021 tarihlerinde "13 İl 1000 eTwinner" adlı bir Çevrimiçi eTwinning Çalıştayı gerçekleştirildi.

13 İlden 14 eTwinning İl Koordinatörünün ve öğretmenin görev aldığı çalıştayın açılış programına Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Eğitim Teknolojileri Geliştirme ve Projeler Daire Başkanı Mustafa Hakan Bücük, 13 ilin İl Milli Eğitim Müdürleri, eTwinning Türkiye Ulusal Destek Servisi Koordinatörü M.Fatih Döğer, Mesleki ve Pedagojik Gelişim Sorumlusu Dr. Hülya Bal katılım sağladı.

Çalıştayda Eskişehir genelinde yapılan eTwinning çalışmaları ve başarı durumu ile ilgili konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, konuşmasını katılımcılara başarılar dileyerek bitirdi. Ayrıca çalıştayda eğitimci olarak görev alan Eskişehir eTwinning İl Koordinatörü Gülşah Sarıkaya eTwinning Platformu ile ilgili sunumunu gerçekleştirdi. İlimiz öğretmenlerinden eTwinning Özel Ödüllü Sınıf Öğretmeni Dilek Emir ‘Örnek Proje Sunumu' oturumda ödüllü projesini sundu. Çalıştay eş zamanlı olarak Youtube üzerinde canlı yayınlanarak, tüm ilgililere ulaşılması sağlandı.

24-25 Şubat 2021 tarihlerinde gerçekleştirilen çevrimiçi çalıştayda daha önce eTwinning proje tecrübesi olmayan ve eTwinning platformuna yeni katılan 845 öğretmen ile eTwinning projelerinde belirlenen kriterlere sahip deneyimli 176 öğretmen bir araya getirilerek nitelikli proje yazımı konusunda birlikte çalışmaları sağlandı. Oluşturulan ekiplerle çalıştay sonunda 90'dan fazla proje yazıldı. Öğretmenler çevrimiçi eğitim aracı üzerinden 88 farklı odada çalışmalarını gerçekleştirdi. Eskişehir'den katılımcı 50 öğretmenin her biri bir projeye dâhil oldular.

eTwinning faaliyetleri ile Avrupa'da okul ortaklıklarının kurulması, bilişim teknolojilerinin eğitim öğretim faaliyetlerinde kullanılmasının yaygınlaştırılması, yenilikçi öğretim yöntem ve tekniklerinin Avrupa'da öğretmenler arası paylaşımının sağlanması, öğrencilerle öğretmenlerin bilişim teknolojilerini ve yabancı dili kullanma becerilerinin artırılması amaçlanıyor.