14 ayrı hırsızlık ve yaralama şüphelisi tutuklandı

Eskişehir'de birçok ev ve iş yerinden hırsızlık yaptığı ve bir ikamette de ev sahibini ağır yaraladığı öne sürülerek adliyeye sevk edilen şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından, kentte meydana gelen hırsızlık olayları sonrası çalışmalar başlatılmıştı. Ekipler, ev ve iş yerlerinde meydana gelen hırsızlık olayları ve 4 Eylül tarihinde Yenikent Mahallesi'nde yaşanan H.H.'nin bıçakla ağır yaralanması olayıyla alakalı operasyon gerçekleştirdi. Bahsi geçen hırsızlık ve yaralama olayı şüphelisinin Vadişehir Mahallesi'nde bir evde saklandığını tespit etti. Bölgede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, şüpheli Gökhan Y.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin, şehirde 14 ayrı hırsızlık olayı ile 1 kişinin bıçakla ağır yaralanması olayına karıştığı belirlendi. Ayrıca şahısın bulunduğu ikamette yapılan aramalarda ise, dizüstü bilgisayarlar, inşaat malzemeleri, sigara, saat, ziynet eşyaları ile çok sayıda hırsızlık malzemesi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri sonrası dün Eskişehir Adalet Sarayına sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.