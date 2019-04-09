14. EFSAD Eskişehir Fotoğraf Günleri sona erdi

EFSAD Eskişehir Fotoğraf Günleri sona erdi.

Basın fotoğrafçılığı temasıyla gerçekleştirilen etkinlikte alanlarında öne çıkan isimlerden Abdurrahman Antakyalı, Uğur Kavas, Haydar Tanışan ve Ahmet Özyurt'u ağırlandı. Düzenlenen fotoğraf günlerinin son etkinliği ise Eskişehir yerel basını ile akademisyenleri bir araya getirdi. Moderatörlüğünü Doç. Dr. Haluk Birsen'in gerçekleştirdiği “Basın Fotoğrafçılığı ve Eskişehir'de Yerel Basın” konulu panelin katılımcıları; Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Basın ve Yayın Anabilim Dalı Öğretim Üyelerinden Doç. Dr. Deniz Kılıç, Dr. Öğr. Üyesi Devrim Deniz Erol, 2 Eylül Gazetesi Spor Muhabiri Anıl Aksoy ve İHA Eskişehir Haber Müdürü Kadir Arslan oldu. Sektörün dünü, bugünü ve yarınının konuşulduğu panelde, dijital dönüşümün dünyadaki ve Türkiye'deki yansımaları örneklerle tartışıldı.

"Dolu dolu bir etkinlik geçirdik"

Etkinlik hakkında açıklama yapan EFSAD Yönetim Kurulu Başkanı Ögr. Gör. Gökhan Deniz Dinçer, "Geleneksel hale gelen fotoğraf günlerimizi basın fotoğrafçılığı alanında davet ettiğimiz basın fotoğrafçıları ile dolu dolu geçirdik. Etkinliklerimizin sonuncusunu ise akademisyen ve yerel basını bir araya getirdiğimiz panel ile taçlandırdık. Eskişehir yerel basınının genç ve başarılı isimleri Anıl Aksoy ve Kadir Arslan ile onları yetiştiren hocalarını panelde bir araya getirmiş olduk. Teoriden uygulamaya dijital dönüşüm, yerel basın, basın fotoğrafçılığı, teknolojik gelişmeler ve eğitim üzerine bilgilendirici ve oldukça keyifli bir panel gerçekleşti. İzleyicilerin katılımı ve panel sonrası gelen geri bildirimleri bizi mutlu etti" dedi.