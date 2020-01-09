14 ilçede çiftçiler tarımsal destekleme konusunda bilgilendirildi

Toplantılara, ilçe tarım ve orman müdürleri, ziraat odası başkanları, çiftçi örgütü yöneticileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve muhtarlar ile üreticilerin yoğun katılımıyla gerçekleşti.

İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Emine Sever, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Eskişehirli çiftçilerimizin bilgi, talep ve ihtiyaçlarının hızlı ve etkin bir şekilde karşılanabilmesi ile desteklemelerden faydalanma oranlarının arttırılması amacıyla Tarımsal Desteklemeler konusunda çiftçi eğitim toplantıları gerçekleştirdik. Bu kapsamda toplantılarımıza katılan üreticilerimizin talepleri doğrultusunda; tarımsal verimliliği artırarak çiftçilerimizin bilgi ve becerilerine katkıda bulunmayı sağlayabilmek için 2020 yılında da İl ve ilçe müdürlüklerimiz aracılığıyla eğitim faaliyetlerimize devam edeceğiz. Toplantılarda ilçe müdürlüklerimizde görevli konu sorumluları tarafından “Düve Destekleri, Hayvansal Üretim Destekleri ve Tarımsal Üretim Desteklemeleri” konularında detaylı bilgiler verildi. Çiftçi bilgilendirme toplantıları, teknik personellerimizin konuyla ilgili hazırladığı bilgilendirme notlarının dağıtılmasının ardından soru-cevap bölümleriyle sona erdi” diye belirtti.