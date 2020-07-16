14 yaşındaki kız çocuğunu kaçırdığı iddia edilen 3 şüpheli adliyede

Eskişehir'de, 14 yaşındaki kız çocuğunu kaçırdıkları öne sürülerek gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre; Şirintepe Mahallesi'nde ikamet eden 14 yaşındaki Melis A.'dan haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Çocuk Şube müdürlükleri ekipleri, kayıp kız çocuğunun bulunması için kent genelinde arama çalışması başlatmıştı. Polis ekipleri, iki gündür haber alınamayan Melis A.'yı, kaçırdığı öne sürülen şüpheli Murat Ü. (26) ile birlikte Karagözler Mahallesi'nde bulunan bir eve gerçekleştirilen operasyonla yakaladı.

'Şüpheli kız çocuğunun kendi isteğiyle geldiğini iddia etti'

Şüpheli Murat Ü., polis ekiplerince gözaltına alınırken, yaşı küçük kız çocuğu sağlık kontrollerinin ardından ailesine teslim edildi. Ayrıca polis, Melis A.'nın kaçırılma olayına yardım ettikleri belirlenen Erdal D. ve Mehmet D.'yi de yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheliler, emniyetteki işlemleri akabinde adliyeye sevk edilirken, 14 yaşındaki kız çocuğunu kaçırdığı iddia edilen Murat Ü., Melis A.'yı kaçırmadığını, kendi isteğiyle geldiğini belirtti.

Öte yandan adliyeye sevk edilen 3 şüphelinin daha önceden kasten yaralama ve hırsızlık suçlarından sabıkalarının da bulunduğu öğrenildi.