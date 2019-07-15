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15 Temmuz bilincini diri tutacağız

HAK-İŞ Eskişehir Şube Başkanı Ayşegül Durur, 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde bir basın açıklaması yaptı.


Vilayet Meydanı'nda üyeleriyle birlikte basın açıklaması yapan Durur, “44 yıllık onurlu tarihinde darbelere karşı onurlu bir duruş sergileyen konfederasyonumuz HAK-İŞ, 15 Temmuz darbe girişimine karşı da tüm sendikaları ve teşkilatı ile birlikte, milletten, demokrasiden ve özgürlükten yana tavrını net bir şekilde ortaya koymuş, sağlam bir demokratik duruş ve mücadele sergilemiştir” şeklinde konuştu.


HAK-İŞ'in bu uğurda şehitler ve gaziler verdiğini dile getiren Durur, “Üyemiz Celalettin İbiş, Ahmet Özsoy, Ali Karslı ve Hakan Gülşen şehit olmuş, yüze yakın üyemiz de gazi olmuştur” dedi. Ayşegül Durur, tüm 15 Temmuz şehitlerine Allah'tan rahmet dilerken, gazilere de şifa diledi. HAK-İŞ'in ulusal ve uluslar arası arenada gerçekleştirdiği etkinliklerde 15 Temmuz bilincini diri tutmak için çalışmalar yürüttüğünü belirten Durur, “Milletimizin yazdığı destanı gelecek nesillere aktarma kararlılığındayız” dedi.

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