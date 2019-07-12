15 Temmuz şehidinin ailesinden Rektör Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'ya ziyaret

15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nde şehit olan polis memuru Muhammet Oğuz Kılınç'ın babası, aynı zamanda Şehit Yakınları, Gaziler ve Korunmaya Muhtaç Çocuklar Federasyonu (ŞEGAFED) Başkan Yardımcısı Zeki Kılınç ve eşi Meltem Kılınç, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'yı ziyaret etti.

Kahraman şehidimizin anne ve babası, Rektör Prof. Dr. Çomaklı ile 15 Temmuz hain darbe girişimi süreci ve daha sonrasında yaşanan gelişmelerle ilgili sohbet etti. Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'yı ziyareti sonrası duygu ve düşüncelerini dile getiren kahraman şehidimizin babası Zeki Kılınç, “31 yıllık Emniyet Teşkilatı görevim sırasında, ismi FETÖ olarak belirlenen ihanet şebekesi tarafından şantaj ve kumpaslarla karşı karşıya kaldım. Emniyet Teşkilatımızda görev yaparken 19 defa ihraç davası açıldı. O dönem benimle birlikte hareket eden 25 polis arkadaşım meslekten ihraç edildi. Ama ben ve arkadaşlarım hiçbir şekilde geri adım atmadık. Bu ihanet şebekesinin yaptığı haksızlık ve hukuksuzluklara asla boyun eğmedik. Çünkü 1845 yılında kurulan bu şerefli teşkilatta birilerinin bu ihanet şebekesine karşı mücadele etmesi gerekiyordu. Bizler de ölümü ve sürgünü göze alarak mücadeleyi sürdürdük” dedi.

15 Temmuz hain darbe girişiminde oğlunu şehit veren Zeki Kılınç sözlerine şöyle devam etti:

“2010 yılında şaibeli dönemlerin bitmesiyle oğlum Muhammet Oğuz Kılınç, Emniyet Teşkilatına polis memuru olarak girdi. Benim daha önceden bu hain yapıyla mücadele etmemden dolayı, 17-25 Aralık öncesinde oğlum Muhammet'i de birçok farklı yere sürgün ettiler. Oğlum Muhammet 15 Temmuzda izinli olmasına rağmen beylik silahını alarak Ankara İl Emniyet Müdürlüğüne gidiyor. Bina içinde yer alan cephaneliğin kapısını kırarak içerdeki silahları polis arkadaşlarına ve amirlerine dağıtıyor. Kendisi de uzun namlulu bir silah alarak bahçe içerisinden helikopterlere ateş açıyor. Daha sonrasında nizamiye önünde yaşanan çatışmada başından vurularak şehit edilmiştir. Ne mutlu bize ki; vatanına, milletine ve bayrağına bağlı, böyle hain terör örgütlerine geçit vermemek için şehit olmayı göze alan bir evlat yetiştirmişiz. Her daim bunun gururunu yaşıyoruz. Biz hiçbir zaman ağlamadık, üzülmedik. Bilakis evladımızla onur ve gurur duyduk. Bize yaşattığı bu onurla 15 Temmuzu gençlere daha iyi anlatabilmek için eşim Meltem Kılınç'la birlikte demokrasi meydanlarında, okullarımızda faaliyetlerde bulunduk, milli birlik ve beraberliğimizle ilgili yapılması gerekenleri konuştuk, yazdık.”

Şehit babası Zeki Kılınç'tan Rektör Çomaklı'ya teşekkür

Kahraman şehidimizin babası Zeki Kılınç, “15 Temmuz hain darbe girişimini birebir yaşayan arkadaşlarımızla çalışmalarımız devam ediyor. Ayrıca şehit yakınlarının yaşadığı sıkıntıları gerekli yerlere iletmeye devam ediyoruz. Şehit yakınlarıyla yaptığımız toplantılardan sonra, sorunlarımızdan birinin de Anadolu Üniversitesi Rektörlüğünü ilgilendirdiğini tespit ettik. Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'nın şehit yakınları ve gazilere yakın ve duyarlı olduğunu, vatanını, milletini seven iyi bir devlet adamı olduğunu ve 15 Temmuz günü hainlerin üzerine gözünü kırmadan giden insanlarla yakından ilgilendiğini çok iyi biliyorduk. Rektörümüz Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'dan şehit ve gazi ailelerinin Açıköğretimden ücretsiz bir şekilde eğitim alması için bir isteğimiz oldu. Sayın rektörümüz çok kısa bir zaman içerisinde bu isteğimize olumlu yanıt verdi. Bu ufak bir şey olarak görünse de biz şehit ailelerine gösterilen ilgi ve yakınlık açısından çok önemli bir durumdur. Bugün gerçekleştirdiğimiz ziyaretle de, rektörümüzün gerçek bir vatansever olduğunu ve şehit ve gazi aileleriyle birebir ilgilendiğini, onların dertleriyle dertlendiğini gördük. İyi ki sayın rektörümüz gibi insanlar var, ve bu makamlarda görev yapıyorlar. Bütün şehit yakınları ve gazilerimiz adına kendisine teşekkür ediyorum.”

Meltem Kılınç: “Bu üniversitede eğitim gören öğrenciler çok şanslı” diye belirtti.

Kahraman şehidin annesi Meltem Kılınç ise, “Bu dönemde en çok devlet ve milletimize duyarlı, vatansever yöneticilerimize ihtiyacımız var. Bir şehit annesi olarak, ben de üzerime düşen görevleri seve seve yapıyorum. Evde oturmak yerine, 36 derneğin birleştiği sivil toplum platformlarının yönetim kurulu iyesiyim. Vatanın Yıldızları Derneği ve ŞEGAFED'in İl Başkanlıklarını yapmaktayım. Bugün Anadolu Üniversitesini ziyaret ettik. Bu üniversitede eğitim gören öğrencilerin çok şanslı olduklarını gördük. Sadece şehit yakınlarının değil, üniversitede öğrenim gören tüm öğrencilerin dertleriyle dertlenen, sürekli onlarla iç içe olan bir rektörleri var. Allah her zaman rektörümüzün yanında olsun. Böylesine maneviyatı yüksek, çalışkan, adaletli, devletin emrinde, milletin hizmetinde olan yöneticiler hep devletin en iyi mevkilerinde olsunlar. Allah onları her türlü tehlikeden korusun. Bütün şehitlerimizin ruhu bir kez daha şad olsun” diye belirtti.

Rektör Çomaklı: “Şehit yakınları ve gazilerimizin her zaman emrindeyiz”

Böyle bir ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, her zaman şehit yakınları ve gazilerin emrinde olduklarını belirtti. Rektör Çomaklı şöyle konuştu:

“15 Temmuzda şehit olan bütün kahramanlarımızdan helallik istiyorum. Çünkü onların bu kahraman davranışları neticesinde canlı bir şekilde karşınızda duruyorum. Bizler onların yanında bir hiçiz. Sadece şunu söylemek isterim ki; 15 Temmuz günü bulunduğum mekân ve görevden dolayı şehit olabilirdim. O zaman 2 yaşında olan bir çocuğum var. Muhtemelen beni hatırlamazdı, ama beni anlatacak birileri kalır. Çünkü bunlar milletin canına direkt kast etmişti. Milletin meclisine bomba yağdıracak, kendi halkının üstüne ateş açacak kadar hain ve canilerdi. Ama Allah'a çok şükür Muhammet Oğuz Kılınç gibi kahramanlarımız sayesinde, bu hain teröristler amaçlarına ulaşamadılar. Bizlerin bu destanı nesillerden nesillere aktarmamız lazım. Kesinlikle bu hain darbe girişimini siyasi bir olay ya da tartışmanın içine sokmayarak devletimizin ve milletimizin birlik ve beraberliğine kast etmiş hain bir darbe girişimi görmek gerekir. Buradan şunu da ifade etmek isterim ki; milletimizi bırakıp gitmeyen bir Cumhurbaşkanımız var. Buradan sayın Cumhurbaşkanımızı saygıyla anmadan geçemeyeceğim.”

FETÖ gibi yapılarla mücadeleyi her zaman ve her yerde sürdüreceklerinin altının çizen Rektör Çomaklı, “Bu mücadeleler uğrunda şehit olan kahramanlarımızdan geriye kalan aile bireyleriyle birebir ilgileneceğiz. Onları hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız. 15 Temmuzda yüce milletimizin ortaya koyduğu milli birlik ve beraberlik ruhunu yaşatmak için elimizden geleni yapacağız. Bu uğurda gerekirse şehit olmak için gözümüzü kırpmayacağız. Böyle bir ziyaret gerçekleştiren şehit ailemize çok teşekkür ediyorum. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin” diye belirterek şehit ailesine bir kez daha teşekkür etti.