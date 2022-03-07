15 tonluk makineleri çalan 3 şüpheliyi jandarma yakaladı

Eskişehir'de bir işyerinden 15 ton ağırlığındaki 400 bin liralık sanayi tipi makinelerin çalınmasıyla ilgili jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda 3 kişi yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Tepebaşı'na bağlı Muttalip'in Emirler Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinden piyasa değeri yaklaşık 400 bin lira olan makine ve malzemeler çalındı. İşyeri sahibinin müracaatı sonrası Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince olayla ilgili çalışma başlatıldı. İşyeri ve çevresinde Jandarma Olay Yeri İnceleme ve Asayiş ekiplerince yapılan incelemeler neticesinde olayda kullanılan araçlar ile hırsızlık şüphelisi 3 şahıs tespit edildi. Hırsızlık şüphelisi 3 şahıs çalışmalar sonucu yakalanırken, çalınan makine ve malzemeler ele geçirildi. Şüpheli şahıslar hakkında “İş yerinden hırsızlık” suçundan adli işlem başlatıldı.

Çalınan 400 bin lira değerindeki 1 adet 7 ton ağırlığındaki torna makinesi, 1 adet 4 ton ağırlığındaki freze makinesi, 2 adet 2'şer ton ağırlığındaki sütun matkap makinesi ve demir malzemeler sahibine teslim edildi.