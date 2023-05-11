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150 adet teleskopik inşaat direği çalan 3 şüpheli yakalandı

Eskişehir’de piyasa değeri 45 bin TL olan 150 adet teleskopik inşaat direğini çalan 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Eskişehir'de piyasa değeri 45 bin TL olan 150 adet teleskopik inşaat direğini çalan 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, 4 Mayıs tarihinde Odunpazarı ilçesi, Gülpınar mahallesinde piyasa değeri yaklaşık 45 bin TL olan, 150 adet teleskopik inşaat direği çalındı. Olayla ilgili Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı JASAT Dedektif Timleri ve Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalarda hırsızlık olayını gerçekleştiren 3 şüphelinin kimlik bilgileri tespit edildi. Olay faillerinin yakalanması amacıyla yapılan çalışmalarda şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Çalınan malzemelerin bir kısmı ele geçirilerek sahibine teslim edildi. Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı'nda şüphelilerin adli işlemlerine devam ediliyor.

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