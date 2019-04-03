17 personel yeterlilik belgesi aldı

Tepebaşı Belediyesi, personelinin mesleki gelişimi adına faaliyetlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğü çalışanı 17 personel, girdikleri sınav neticesinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylı Mesleki Yeterlilik Belgesi almaya hak kazandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yayımlanan tebliğ ile Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu getirilen meslekler kapsamında sınava tabi olarak belgelerini aldı. Belgesini alan personelin meslekleri arasında yapı yüzey kaplama, ahşap doğrama teknolojisi, yapı tesisat sistemleri ve kaynakçılık yer alıyor.