17 yaşındaki Kader'in ölümüne neden olan sürücü adliyeye sevk edildi

Eskişehir’de tramvay yolunda seyir halindeyken 17 yaşındaki lise öğrencisine çarparak ölümüne neden olan sürücü adliyeye sevk edildi.
Eskişehir'de tramvay yolunda seyir halindeyken 17 yaşındaki lise öğrencisine çarparak ölümüne neden olan sürücü adliyeye sevk edildi.
Sabah saatlerinde 71 Evler Mahallesi 71 Evler tramvay durağında meydana gelen kazada, 17 yaşındaki Kader Yürük hayatını kaybetti. Kullandığı hafif ticari araçla tramvay yolunda seyrettiği esnada 17 yaşındaki lise öğrencisi Kader'e çarpan sürücü Berkay E., polis ekiplerince gözaltına alındı. Karakolda işlemleri tamamlanan sürücü Berkay E. adliyeye sevk edildi. 17 yaşındaki Kader Yürük'ün bugün 71 Evler Merkez Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından defnedileceği öğrenildi.