İhlas Haber Ajansı

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17 yaşındaki lise öğrencisi Kader'e çarpan sürücü tutuklandı

Eskişehir’de kullandığı hafif ticari araç ile tramvay yolundan giden ve 17 yaşındaki lise öğrencisi Kader’e çarparak ölümüne neden olan sürücü tutuklandı.

Eskişehir'de kullandığı hafif ticari araç ile tramvay yolundan giden ve 17 yaşındaki lise öğrencisi Kader'e çarparak ölümüne neden olan sürücü tutuklandı.


Sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, hafif ticari aracıyla tramvay yolundan seyreden Berkay E., yaya geçidinden geçen 17 yaşındaki lise öğrencisi Kader Yürük'e çarptı. Ağır yaralanan Kader Yürük, kaldırıldığı Eskişehir Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Gözaltına alınan araç sürücüsü Berkay E. ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Hakim karşısına çıkan araç sürücüsü Berkay E., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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