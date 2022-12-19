17 yıl hapis cezası bulunan hırsızlık şüphelisi Konya'ya giderken yakalandı

Eskişehir'de bir baz istasyonunda gerçekleşen hırsızlık olayı ile ilgili başlatılan çalışma sonucu 2 şüpheliden 1'i Konya'ya giderken yakalandı. Yakalanan ve hırsızlık suçundan 17 yıl kesinleşmiş hapis cezasının olduğu tespit edilen şahıs cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, Tepebaşı İlçesi'ne bağlı Satılmışoğlu Mahallesi'nde bulunan bir baz istasyonundan piyasa değeri 16 bin TL olan 4 adet jel akü çalındı. İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince başlatılan inceleme sonucu, hırsızlık olayını gerçekleştiren 2 şüpheli ve olayda kullandıkları araç tespit edildi. Faillerin yakalanması ve çalıntı malzemelerin ele geçirilmesi için başlatılan çalışmalar sonucunda, şüphelilerden 1'i Konya'ya giderken Çifteler İlçesi yakınlarında yakalandı. Gözaltına alınan ve hırsızlık suçundan 17 yıl 10 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edilen şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. Şüpheli, Eskişehir L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Diğer şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışmaların devam ettiği öğrenildi.