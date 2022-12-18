18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü Kırlangıç Ödülleri sahiplerini buldu

Anadolu Üniversitesi'nde 18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü Kırlangıç Ödülleri etkinliği düzenledi. Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, 9 kategoride başarı hikayeleri ile öne çıkan yerel toplum üyeleriyle yabancı uyruklu bireylere plaket takdim edildi. Organizasyona; Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak, Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Özcan, Göç İdaresi Başkanlığı Uyum Faaliyetleri Daire Başkanı Burak Yaşar, Eskişehir Vali Yardımcısı Salih Altun, Göç İdaresi Başkanlığı Sivil Toplum ve Yabancı Toplumlarla İlişkiler Daire Başkanı Gökhan Akyıldız, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, Eskişehir İl Göç İdaresi Müdürü Hande Tuzkan Yeşilyurt ve viyola virtüözü Ulrich Mertin katılım gösterdi.

Sırasıyla plaketler takdim edildi

Fuaye alanı, sergi ve stantların gezimi ile başlayan ödül töreni gecesi, Güney Kore Dans Ekibi ve Yelpaze Dansı Gösterisi ile devam etti. Ödül töreninde sırasıyla Mehmet Aslan Kırlangıç, Duygu Keçeli Akademi, Bülent Çetin Spor, Sunhwa Kim Girişimcilik, Öğr. Gör. Zekiye Doğan Uyum Proje, Aktör Burak Haktanır Sinema-Tiyatro, Aktör Ali Pınar Sinema-Tiyatro, Aktrist Wilma Elles Sinema-Tiyatro, Yazar ve Aktör Nursel Köse Edebiyat, İranlı kabak kemane sanatçısı Danial Ajdarı ve Bando Eses Sanat, Moldovalı Şarkıcı ve Highlife Band Müzik Grubu ise Müzik Ödülü'ne layık görüldü.

Sunumu Cansın Helvacı tarafından gerçekleştirilen organizasyonda özellikle sahneye çıkan yabancı uyruklu sanatçıların, “Ne mutlu Türküm diyene” sloganları, salonda açılan Türk bayrakları ve alkışlarla beraber devam etti. Çeşitli ülke ve kültürlerin bir araya geldiği uluslararası etkinlik, gösteri ve ödül törenleriyle sonrası sona erdi.