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1877 Alemdağspor, TFF 3. Lig'de

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig Play-Off 3.

kademe maçında 1877 Alemdağspor, Bucak Belediye Oğuzhanspor'u 3-1 yenerek, TFF 3. Lig'e yükseldi.


2018-2019 sezonu TFF 3. Lig'e çıkacak takımın belirlendiği maç Yeni Eskişehir Stadyumu'nda oynandı. 3-1'lik skor ile TFF 3. Lig'e yükselen takım ise 1877 Alemdağspor oldu. Müsabakada Alemdağspor'un golleri; 22. dakikada ve 86'da Ahmet Gündoğdu ile 65. dakikada Yunus Akman'dan gelirken, Bucak Belediye Oğuzhanspor'un tek sayısını ise 50. dakikada Mustafa Ünver kaydetti.


Karşılaşmanın ardından Alemdağspor oyuncu ve taraftarları büyük sevinç yaşadı.

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