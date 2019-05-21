19 Mayıs 1919'un 100'üncü yılında ESOGÜ'lü gençler anlattı

ESOGÜ Çocuk ve Genç Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin (ÇOGEM) ESOGÜ öğrenci kulüp başkanlarının desteği ile düzenlediği “19 Mayıs 1919'un 100. Yılında Gençler Anlatıyor” konulu etkinlik gerçekleştirildi.

ESOGÜ Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşen etkinliğe; Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak ile Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ali Arslantaş, Prof. Dr. Ahmet Çabuk ve Prof. Dr. Kamil Çolak katıldı. Öğrenciler karşılaştıkları sorunları ve çeşitli konulardaki görüş, düşünce ve önerilerini ESOGÜ yönetimi ile paylaştı. Rektör yardımcıları gelen sorulara göre, görev alanlarına giren konularda öğrencileri bilgilendirirken, ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak öğrencilere bir sorunla karşılaştıklarında yönetim olarak kapılarının onlara her zaman açık olduğunu söyledi.

Ayrıca Rektör Şenocak, kampüsteki sosyal alanları genişletmeye devam edeceklerini ve 24 saat yaşayan bir kampüs yaratmayı hedeflediklerini ifade etti. Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki etkinliğin ardından ESOGÜ yönetimi ve öğrencilerin katılımıyla ESOGÜ Stadyumu yakınında oluşturulan 100'üncü Yıl Ormanı'na ağaç dikimi yapıldı.