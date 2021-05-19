19 Mayıs kortejinde renkli görüntüler

Eskişehir'de Tepebaşı Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı korteji renkli görüntüler oluşturdu.

Tepebaşı Belediyesi'nin önünden başlayan korteje katılan Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü ve Tepebaşı Belediyesi Başkanı Ahmet Ataç, Atatürk siluetli tişörtlerini giyerek Seylap caddesi boyunca bisikletle ilerledi. Espedal bisikletlerinin, bando takımının ve belediyeye ait araçların takip ettiği kortejin sesini evlerinde duyarak camlarına çıkanlar ve gerekse dışarıdakiler alkışlarla ve bayraklarla marşlara eşlik etti. Genç, yaşlı herkesin dikkatini çeken kortej pandemi dolayısıyla uzun zamandır yapılamayan törenleri hatırlattı. Yoldan geçen vatandaşlara bayrak dağıtılırken çocukların mutluluğu gözlerden kaçmadı.

Kutlamalar öncesi vatandaşların bayramını kutlayan Tepebaşı Belediyesi Başkanı Ahmet Ataç şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli bayramlarından birini yaşıyoruz. 19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Atatürk'ün arkadaşlarıyla birlikte Samsun'a çıkışlarının ardından Amasya genelgesi, Sivas kongresi gibi toplantılarından sonra savaşa başlanmış. Çok zorlu bir dönemdi. Çünkü ülkede hiç bir şey yoktu. İnsanların doğru dürüst üniforması, giyeceği yoktu, ama vatanı koruma azmi vardı. Emperyalizme karşı Mustafa Kemal Atatürk'ün büyük mücadelesi başladı ve sonunda İzmir'den Yunanlılar denize döküldü. Cumhuriyetin ilanıyla da bugünlere geldik.”