19 Mayıs kutlamaları çelenk sunma merasimi ile başladı

Eskişehir'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 103'ncü yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde Eskişehir Valiliği önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda Eskişehir Valiliği önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunma merasimi düzenlendi. Birçok gençlik ve spor kulübü üyesinin de bayraklarla katıldığı etkinlikte Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, AK Parti Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Tatlısu da yer aldı. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından çelenk sunma merasimine geçildi. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Tatlısu, kurum adına anıta çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu. Çelenklerin sunumu sonrası Eskişehir Valiliği önündeki tören sona erdi.