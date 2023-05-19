19 Mayıs kutlamaları çelenk sunma merasimiyle başladı

Eskişehir'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları, Valilik meydanında çelenk sunma merasimi ile başladı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda Eskişehir Valiliği önündeki Atatürk heykeline çelenk sunma merasimi düzenlendi. Birçok gençlik ve spor kulübü üyesinin de bayraklarla katıldığı 104'üncü yıl dönümü kutlamalarında Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Osman Ercan, gaziler ve bando ekibi yer aldı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Osman Ercan, kurumu adına çelenk bırakarak, saygı duruşunda bulundu. Ardından bando eşliğinde İstiklal Marşı okundu. Çelenklerin sunumu sonrası Eskişehir Valiliği önündeki tören sona erdi.