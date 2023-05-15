19 Mayıs temalı kolaj atölyesi düzenlendi

Tepebaşı Belediyesi düzenlediği atölye çalışmaları ile kent sakinlerine alternatif etkinlikler sunmaya devam ediyor. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla da özel bir atölye çalışması düzenlendi. 19 Mayıs temalı kolaj atölyesi, Tepebaşı Belediyesi, Tepebaşı Sağlıklı Kent Konseyi ve X Design Factory iş birliğinde gerçekleşti.

Kolaj sanatçısı Aysu Bekar'ın eğitmen olduğu atölyede birbirinden farklı çalışmalar ortaya çıktı. Yapılan kolaj çalışmaları ise Espark AVM'de 18-19 Mayıs tarihlerinde gezilebilecek. Serginin tanıtımı ise 19 Mayıs Cuma günü saat 19.00'da gerçekleştirilecek.