19 Mayıs'ta Tepebaşı'ndaki vezneler açık olacak

Tepebaşı Belediyesi yetkilileri; emlak, çevre ve temizlik vergisinin ilk taksiti için son ödeme gününün 31 Mayıs olduğunu hatırlatarak, resmi tatil olan 19 Mayıs'ta veznelerin açık olacağını belirtti.

Tepebaşı Belediyesi, 2021 yılı emlak, çevre ve temizlik vergisinin ilk taksitini yatıracak olan vatandaşlar için açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada verginin ilk taksiti için son ödeme günü olan 31 Mayıs tarihine kadar “www.tepebasi.bel.tr” internet adresinden “Online İşlemler” menüsüne tıklayarak, ödeme yapılabileceği belirtildi. Yetkililer, Tepebaşı Belediyesi veznelerinin ise resmi tatil olan 19 Mayıs tarihinde "10.00-16.00" saatleri arasında açık olacağını belirtti.