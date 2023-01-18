İhlas Haber Ajansı

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19 yaşındaki Suriyeli uyruklu motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Eskişehir’de ticari taksiyle çarpışan motosikletin 19 yaşındaki Suriye uyruklu sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Eskişehir'de ticari taksiyle çarpışan motosikletin 19 yaşındaki Suriye uyruklu sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.


Kaza, gece saatlerinde Yıldıztepe Mahallesi Şehit Yüzbaşı Tuncay Güngör caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Savaş S.(36) yönetimindeki 26 T 0412 plakalı ticari taksi ile çarpışan 26 MA 2412 plakalı motosikletin sürücüsü 19 yaşındaki Suriye uyruklu Midhat El Ali ağır yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaralıyı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Ağır yaralı genç tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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