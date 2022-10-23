2 akrabasının evini kundaklayan şüpheli tutuklandı

Eskişehir'de alacak verecek meselesi nedeniyle tartıştığı Ramazan Karakuş ile kardeşi Bekir Karakuş'un evlerini kundaklayan İlker K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Suç ortağı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan babası Mehmet K. ise savcılıktaki sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

İddiaya göre, babasının kuzeni Ramazan Karakuş ile 1 ay önce alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma yaşayan İlker K., Ramazan Karakuş'a ait Şarhöyük Mahallesi Menekşegüller Sokak'taki ve kardeşi Bekir Karakuş'a ait Fevzi Çakmak Mahallesi Yılancı Sokak'ta bulunan evleri dün gece saatlerinde ateşe verdi. Eşi ve kızıyla birlikte uyuduğu sırada komşularının sesiyle uyanan Bekir Karakuş ve ailesi, yanan evlerinden son anda dışarı çıktı. Yangında dumandan zehirlenen Bekir Karakuş'un eşi Eşe Karakuş sağlık ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

İlker K. daha sonra motosikletle Ramazan Karakuş'un ikametine giderek evini ateşe verdi. Şüphelinin, camlara yanıcı madde dökerek evi ateşe verdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Alevlerin kendiliğinden etkisini yitirmesiyle kısa sürede söndürülen yangın sebebiyle evde maddi hasar meydana geldi.

Şüpheli tutuklandı, suç ortağı iddiasıyla gözaltına alınan babası serbest bırakıldı

Olayın şüphelisi İlker K. ile suç ortağı olduğu iddia edilen babası Mehmet K. polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki sorgularının ardından savcılık ifadesi için adliyeye sevk edildi. Şüpheli İlker K. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hâkimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. Suç ortağı olduğu iddia edilen şüphelinin babası Mehmet K. ise savcılıktaki sorgusunun ardından serbest bırakıldı.