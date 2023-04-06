2 akrabasının evini kundaklayan şüpheliye 10 yıl hapis cezası

Eskişehir'de alacak verecek meselesinden dolayı husumetli olduğu akrabalarına ait 2 evi kundaklayan İlker Kapan, 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Şarhöyük Mahallesi Meneşegüller Sokak'ta ve Fevziçakmak Mahallesi Yılancı Sokak'ta akrabalarına ait 2 evi kundakladığı gerekçesiyle tutuklu bulunan İlker Kapan'ın devam eden yargı sürecinde karar celsesi, Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesinde yapıldı. Üzerine atılı ‘kasten öldürmeye teşebbüs', ‘konut dokunulmazlığının ihlali' ve ‘mala zarar verme' suçlarından cezalandırılması talep edilen tutuklu sanık İlker Kapan, müştekiler ve taraf avukatları duruşmada hazır bulundu.

Son sözü "Adaletinize sığınıyorum" oldu

Karardan önce son sözleri sorulan tutuklu sanık İlker Kapan, "Adaletinize sığınıyorum" dedi.

Her ev için 5'er yıldan toplam 10 yıl hapis

Mahkeme heyeti tarafından, sanık İlker Kapan'ın üzerine atılı 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçunu işlemediği ve 'silahla tehdit' suçundan yargılandığı açıklandı. Bekir Karakuş ve ailesi ile Ramazan Karakuş ve ailesine karşı 'silahla tehdit' suçundan yargılanan Kapan, ayrı ayrı 5'er yıl olmak üzere toplam 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, sanığın cezasında indirim uygulamadı.

Olay

İddialara göre İlker Kapan, babasının kuzeni Ramazan Karakuş ile olaydan 1 ay önce alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma yaşadı. Tutuklu sanık yaşadığı tartışmanın ardından, Ramazan Karakuş'a ait Şarhöyük Mahallesi Menekşegüller Sokak'taki ve kardeşi Bekir Karakuş'a ait Fevzi Çakmak Mahallesi Yılancı Sokak'ta bulunan evleri 22 Ekim gecesi ateşe verdi. Çıkan yangınlarda 2 evde de maddi hasar oluştu.

Olayın şüphelisi olarak gözaltına alınan İlker Kapan ile suç ortağı olduğu iddia edilen babası Mehmet Kapan emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli İlker Kapan çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. Babası Mehmet Kapan ise savcılıktaki sorgusunun ardından serbest bırakıldı.