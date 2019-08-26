2 Eylül Gençlik Merkezi'nde orta oyunu gösterisi

Tepebaşı Belediyesi Gençlik Tiyatrosu tarafından hazırlanan İbiş Misafirlikte Orta Oyunu, 2 Eylül Gençlik Merkezi'nde sahnelendi.

Tepebaşı Belediyesi Gençlik Tiyatrosu, yaz döneminde sahnelediği oyunlar ile Eskişehirli tiyatro severlerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Yaz Oyunları kapsamında izleyici ile buluşan Tepebaşı Belediyesi Gençlik Tiyatrosu, geleneksel Türk tiyatro oyunlarından olan orta oyununu yaşatmaya devam ederken bu kez 2 Eylül Gençlik Merkezi'nde sahne aldı. 7'den 70'e herkesin tiyatro ile buluşmasını hedefleyen etkinlik ücretsiz olarak gerçekleştirilirken oyunu Sütlüce, Yeşiltepe ve Esentepe Mahallesi sakinlerinden yaklaşık 50 kişi izledi. İzleyicilerden tam not alan anonim eserde Murat Can Vural, Mehmet Güzel, Süleyman Çobanoğlu ve Mete Özkan sahne alırken, oyunun danışmanlığını Fatih Pazvantoğlu, dekor tasarımını ise Mustafa Özmen üstleniyor.

İzleyicilerin keyifle izlediği "İbiş Misafirlikte", kırsal mahallelerin yanı sıra kent merkezinde de ücretsiz olarak sahnelenirken izleyiciler de düzenlenen etkinlikten dolayı memnuniyetini belirterek Tepebaşı Belediyesi'ne teşekkürlerini iletti.