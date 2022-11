2 Eylül Spor'un hedefi Bal Ligi

Yemekte konuşan 2 Eylül Spor Kulübü Başkanı Özkan Bilen, “Sizler şampiyon olmuş bir takımın oyuncularısınız. Geçen sezon gösterdiğiniz başarının aynısını bu yıl da sizden bekliyorum. Bu beklentim boşa değil. Hepiniz geldiğiniz kulüplerde gösterdiğiniz başarılar sayesinde bu kulübe geldiniz. Bu seneki şampiyonluğu kulübümüze kazandıracağınıza olan inancım tam. Bu takım, şampiyonluklar kazanarak şehrin futbola olan ilgisini artırmak ve Eskişehir'imizin hak ettiği gibi üst liglerde temsil edilmesini sağlamak için kuruldu. Bunu başaracak olan da sizlersiniz. Sizler başarılı oldukça şehrin futbola bakışı değişecek, gelişecek. Siz kazandıkça takım büyüyecek takım büyüdükçe de sizler büyüyeceksiniz. Bu takımın parçası olmak için sadece hırslı, tutkulu olmak da yetmez. Atatürk'ün de dediği gibi ‘Zeki, çevik ve ahlâklı' da olacaksınız. Disiplin ve saygı bizim için çok önemli. Sahada rakibe korku salacaksınız ancak rakibinize de saygı duymaktan geri durmayacaksınız. Rakip, daha siz sahaya çıkmadan sizin heybetinizden maçı kaybedeceklerine inanacaklar” ifadelerini kullandı.

Başkanın konuşmasının ardından söz alan 2 Eylül Spor Kulübü Teknik Direktörü Mehmet Emin Özkan, futbolcularına duyduğu güveni dile getirerek “Bu yılki kadromuz Eskişehir'deki amatör futbol kulüpleri arasında en kaliteli ekip. Yirmi altı kişilik kadroya sahibiz ve her biri sahaya çıkıp forma giymek için can atan çocuklar. Bölgesel Amatör Lig'e giden bu yolda hepsi elinden gelenin en iyisini yapıp takıma katkı sağlamanın derdinde. Bizim hedefimiz Bölgesel Amatör Lig'e şampiyon olarak katılmak. Güçlü yönetim kadromuzun desteğini de her zaman arkamızda hissediyoruz. Bu yıl yönetime verdiğimiz ‘şampiyonluk' sözünü tutacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın” dedi.

2 Eylül Spor Kulübü yöneticileri ve futbolcuları “birlik” olduklarını gösteren fotoğraf çekiminin ardından 5 Kasım Cumartesi günü Muttalipspor ile saat 13.00'te oynanacak ligin ilk maçına konsantre ve motive bir şekilde evlerine döndüler.