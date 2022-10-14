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2 kişinin yaralandığı trafik kazasının ardından trafik kilitlendi

Eskişehir’de 3 aracın karıştığı ve 2 kişinin yaralandığı trafik kazasının ardından kara yolunda trafik kilitlendi, uzun kuyruklar oluştu.

Eskişehir'de 3 aracın karıştığı ve 2 kişinin yaralandığı trafik kazasının ardından kara yolunda trafik kilitlendi, uzun kuyruklar oluştu.


Kaza, dün akşam saatlerinde Eskişehir-Kütahya kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, önüne otomobil çıkmasıyla sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç önce otobüse daha sonra karşı şeritten gelen minibüse çarptı. Toplamda 3 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yaralılar hastaneye kaldırılırken, Eskişehir-Kütahya kara yolunda trafik adeta felç oldu. Uzun kuyrukların oluştuğu kara yolunda kaza yerindeki araçların kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

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