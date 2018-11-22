2. Seyitgazililer buluşması pazar günü yapılacak

Seyitgazi Belediyesi ve Seyitgazililer Platformu tarafından düzenlenecek olan "2. Seyitgazililer Buluşması” 25 Kasım Pazar Günü Eskişehir Yenikent Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Seyitgazi Belediyesi ve Seyitgazililer Platformu tarafından Eskişehir'de 2.si düzenlenecek olan ‘Seyitgazililer Buluşması Birlik ve Beraberlik Gecesi' etkinliklerinde sevilen sanatçılar Mithat Körler ve İsmail Altunsaray sahne alacak. Program saat 13.00'da tanıtım stantlarının açılışı ile başlayacak.

Seyitgazili sivil toplum kuruluşları, kurum ve kuruluşların açacağı stantlarda yapılan çalışmalar ve yöresel zenginlikler tanıtılacak. Aynı zamanda yöresel gösterilerin de yer alacağı etkinlikte, Gemiç Halk Oyunları kadın ekibi, Ali Koç Babalılar semah ekibi, Göcenoluklular Zeybek ekibi, Sandıközü Halk oyunları ekibi, Numanoluk Kadın Folklor ekibi, Sücaaddin Veli Kadın Folklor ekibi, Üçsaraylılar Folklor ekibi ve yerel sanatçılar gösteriler sunacak. Akşam gerçekleşecek konserlerde ise ünlü sanatçılar Mithat Körler ve İsmail Altunsaray sahne alacak. Seyitgazi Belediyesi ve Seyitgazililer Platformu adına tüm vatandaşları programa davet eden Seyitgazi Belediye Başkanı Hasan Kalın, “Tüm hemşerilerimizi 25 Kasım Pazar Günü Yenikent Kapalı Spor Salonu'nda 2.Seyitgazililer buluşmamıza bekliyoruz” dedi.