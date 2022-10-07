2. Uluslararası Tıp, Sağlık ve İletişim Bilimleri Kongresi başladı

Uluslararası Tıp, Sağlık ve İletişim Bilimleri Kongresi” başladı.

Anadolu Üniversitesi Öğrenci Merkezi Salon 2009'da gerçekleştirilen kongreye Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi (İBF) öğretim üyesi Prof. Dr. Nezih Orhon, Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halil İbrahim Okumuş. Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Murat Topbaş, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Nur Baran Aksakal, On dokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Yıldız Pekşen ve çok sayıda üyesi katılım gösterdi.

“Tıp sağlık ve iletişim konuları her yıl üzerine yeni konular ekliyor”

Uluslararası Tıp Sağlık ve İletişim Bilimleri Kongresinin ikinci yılında olduğunu ve her yıl bir “Neden” ile gerçekleştirildiğini aktaran Anadolu Üniversitesi İBF öğretim üyesi Prof. Dr. Nezih Orhon açılış konuşmasında şu sözleri dile getirdi:

“Bir nedenin etrafında buluşurken bu kongrenin Anadolu Üniversitesinin ev sahipliğinde yapabilme fırsatı elde etmiş olmasını çok değerli buluyorum. Pandemi başlamadan önce hayatımızda infodemi kelimesi yoktu sonrasında herkes kullanmaya başladı. Bir anda sağlık göçleri ortaya çıktı kendi yurdunda tedavi imkânı bulamamış insanların göç ettiğini görüyoruz. İklimden, krizden, felaketten, göç edenlerin yanında artık sağlıktan göç edenleri de görüyoruz. Farklı ülkelerin dünyada yeni bir konum elde edebilmesi için artık sağlık okuryazarlığı veya sağlık iletişimi gibi konuların ötesine giden sağlık diplomasisi gibi bir konuyu görüyoruz. Bu kongreye can veren ortaklık eden herkese şükran duyuyorum.” Tıp sağlık ve iletişim konusunun her yıl üzerine yeni konular ekleyerek aritmetik değil geometrik arttığını belirten Prof. Dr. Orhon durmayan ve son derece dinamik bir alanın içerisinde olduğunu sözlerine ekledi.

“Sağlık ve iletişim iç içe geçmiş çok kıymetli değerlerdir”

Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halil İbrahim Okumuş “Sağlık ve iletişim iç içe geçmiş kavramlardır. Sağlık dünyadaki en kıymetli değerdir üzerinde ne kadar konuşulsa azdır ancak sağlık hakkında konuşulanlar kadar konuşanların da yetkinlik ve nitelikleri oldukça önem arz etmektedir. Tıp ve sağlık hizmetlerinde teknolojinin gelişimi hayretlere düşürürken haberleşme ve iletişim teknolojileri de mekânla sınırsız hale gelmiştir. Kongrenin konu başlıklarını incelediğimizde tıp sağlık ve iletişim konularının birbiri ile uyumlu olduğu ve bu sebeple beraber ele alınması gerektiği açıkça görülmektedir.” şeklinde konuştu. Prof. Dr. Okumuş kongrenin misyonunun önemine değinirken düzenleyen kurumlar arasında olmaktan onur duyduğunu ve bilimsel çıktıların bu misyona katkı vermesini beklediğini söyledi.

“Sağlık iletişimi hastaya tanı koyma aşamasında oldukça önemli”

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Yıldız Pekşen konuşmasına ilk kongrenin geri bildirimlerinin çok olumlu ve cesaret verici olduğunu belirterek başladı. Prof. Dr. Pekşen, “Büyük bir keyifle başladığımız ikinci kongremizde iletişimi tıpı ve sağlığı aynı potaya koymak dileğimizin sebebi özellikle pandemi döneminde hastaya tanı koymaktan tedavisini planlamaya ve gerçekleştirmeye kadarki bütün süreçte iletişim son derece önemli ve sağlık iletişimi denen kavram da tüm dünyada günümüz içine oturmuş bu sebeple bu üç kavramı birbirinden ayırmayalım dedik” açıklamasında bulundu.

“İletişim hayatın temelidir”

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Nur Baran Aksakal “İletişim hayatın temeli diye düşünüyorum anne karnında annenizle iletiliyorsunuz, doğuyorsunuz ailenizle, okul ile iş ile iletiliyorsunuz ve bir insan çevresiyle iletişim kurmuyorsa bu tıpta bir patoloji göstergesidir. Sağlık çok geniş bir alan pek çok insanın bir arada üretmesi gereken bir alan ve iletişimsiz olması mümkün değil. Herkesin bu parça benim dediği ve kimseyle paylaşmayı dilemediğini bir dağılım ortamında birlikte hepimizin işine yarayacak olan başlıkları konuşalım diye yola çıkmıştık ve ikinci kongrede de buna benzer bir süreçte bir arada olmaktan çok mutluyum.” şeklinde konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından “Tıp, Sağlık ve İletişim Üzerine” başlıklı forum Prof. Dr. Yıldız Pekşen başkanlığında gerçekleştirildi. 8 Ekim Cumartesi gününe kadar devam edecek olan “2. Uluslararası Tıp Sağlık ve İletişim Bilimleri Kongresi'nde sağlık iletişimi başta olmak üzere birçok katılımcılarla paylaşılacak.