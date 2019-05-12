'2 Yaka Yarım Aşk' beğeni topladı

Tepebaşı Belediyesi ve ESİAD'ın ev sahipliğinde, 2 Yaka Yarım Aşk filminin gösterimi gerçekleştirildi. Etkinlikte ayrıca filmin yönetmeni Nurdan Tümbek Tekeoğlu ve başrolü üstlenen duayen oyuncusu Selda Alkor da bir söyleşi yaptı.

Tepebaşı Belediyesi ve Eskişehir Sanayici ve İş Adamları Derneği (ESİAD) ev sahipliğinde düzenlenen 2 Yaka Yarım Aşk film gösterimi ve söyleşi programı, Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Etkinliğe Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç'ın yanı sıra CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, ESİAD Başkanı Aydın Bandırma, Yönetmen Nurdan Tümbek Tekeoğlu ve sevilen oyuncu Selda Alkor ile çok sayıda sinemasever katıldı. Etkinlikte ilk olarak konuşan ESİAD Başkanı Aydın Bandırma, Eskişehirliler olarak Türk sinemasının büyük bir oyuncusunu ağırlamaktan dolayı heyecanlı olduğunu ifade ederek, “Bu güzel film Türkiye ve dünyada birçok yerde gösterildi ve büyük beğeni topladı. Mübadele dönemini konu alması da Eskişehir adına ayrıca önem taşıyordu. Bu etkinlik için bizlere büyük destekler veren Tepebaşı Belediye Başkanımız Ahmet Ataç'a da çok teşekkür ediyorum. Mübadele denilen şey, özellikle o yılların imkanları ile çok da kolay bir şey değildi. İnsanın yerinde, yuvasında, hayatında böyle bir değişiklik hiç de kolay bir durum değil. Çok büyük acılar, yarım kalan aşklar da yaşanmış. Nurdan Hanım da bu olaylardan birini anlatan bir film hazırladı ve biz Eskişehirliler de bugün bu hikayeyi izleme şansı buluyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç ise konuşmasında “Bugün güzel bir film izleyeceğiz. Mübadele, Türk ve Yunun tarafları arasında çok acı hikayeler de barındıran bir konu. Bu filmin burada gösterilmesini biz de çok istedik, konuklarımız da çok takdir ettiğimiz sanatçılar. Selda Hanımı da 1968'den bu yana tanıyorum ve sinemamızın da çok kıymetli bir oyuncusu. Bu filmde de mübadelenin getirdiği sorunları işlendiğini biliyorum. Aydın Bandırma'ya da katkılarından ötürü teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Etkinlikte daha sonra film gösterimine geçildi. Filmde, 1924 yılında Selanik'ten göç eden 16 yaşındaki Ali'nin anneannesi ve teyzesi ile geldikleri İzmir Karaburun'da yaşadıkları acılar ve Ali'nin yarım kalan aşkı anlatılıyor. Başrollerini Selda Alkor, Sezai Aydın'ın paylaştıkları filmde Deniz Doğa Tegün, Zafer Kaya Okay, Aylin Kumbaracıoğlu, Selin Üşar, İbrahim Raci Öksüz ve Yağmur Damcıoğlu Namak rol alıyor.

Programda Yönetmen Nurdan Tümbek Tekeoğlu ve duayen sanatçı Selda Alkor, filmin çekilmesi fikrinin ortaya çıkışı ve çekim aşamaları hakkındaki deneyimlerini katılımcılar ile paylaştı. Söyleşi, konuk sanatçılara çiçek ve plaket takdim edilmesi ile sona erdi.