2 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari şahıs yakalandı

Eskişehir'de hakkında 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan bir şüpheli jandarma ekiplerince dinlenme tesisinde yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Sivrihisar İlçe Jandarma Komutanlığı ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) Dedektifleri tarafından düzenlenen çalışma ile Çifteler Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında yakalama kararı çıkarılan A.K. isimli şahıs yakalandı. Sivrihisar İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında bulunan bir dinlenme tesisinde yakalanan şahsın, ‘Nitelikli Konut Dokunulmazlığı İhlali' suçundan 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.

Firari şahıs, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.