200 metrelik duvar vandalların hedefi oldu

Eskişehir'de bir spor salonunun etrafını çevreleyen yaklaşık 200 metrelik istinat duvarı, vandallar tarafından tahrip edildi.

Odunpazarı İlçesi Büyükdere Mahallesi'nde bulunan ve zaman zaman Türkiye Milli Hentbol Takımı'nın maçlarına da ev sahipliği yapan Porsuk Kapalı Spor Salonu'nun çevresinde bulunan duvar, vandalların hedefi oldu. Spor salonunu çevreleyen yaklaşık 200 metrelik duvar, kimliği belirsiz kişilerce tahrip edildi. Duvar üzerinde bulunan çeşitli yazı ve şekiller, görüntü kirliliği oluşturdu. Uygunsuz yazı veya şekiller yetkililer tarafından boyanarak kapatılsa da vandallara engel olmadı. Vandallar, temizlik amaçlı uygulanan boyaların üzerine tekrar yazı yazdı.