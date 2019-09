2019-2020 Eğitim ve Öğretim Yılı Öncesi Okul Güvenliği toplantısı

Eskişehir Valiliği Yunus Emre Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Vali Çakacak, yeni eğitim öğretim yılının 9 Eylül Pazartesi günü başlayacağını hatırlattı. Çakacak, “Yeni eğitim - öğretim yılının öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve velilerimiz açısından güvenli bir şekilde yürütülebilmesine yönelik her yıl olduğu gibi bu yıl da okul güvenliği toplantısını yapıyoruz” dedi.

Eğitimin; her türlü kalkınmanın, sosyal ve kültürel her türlü gelişmenin önünde olduğunu ifade eden Vali Çakacak, toplantının açılış konuşmasını yaparak, eğitimin aileden başladığını bildirdi. Her türlü huzur ortamının temelinin saygı ve sevgiye dayandığını kaydeden Vali Çakacak, “Çocuklarımız saygı ve sevgiyi ailede öğrenir okulda pekiştirir” diye konuştu.

Eskişehir'in bir eğitim kenti olduğuna dikkat çeken Vali Çakacak, “Gerek çocuklarımızın girdiği sınavlarda gösterdikleri akademik başarılar ve gerekse sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda elde ettikleri dereceler bunun en önemli göstergelerindendir. 2018 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)'nda Türkiye 3.'sü olan ilimiz, 2019 yılı Ortaöğretim Kurumları Sınavı (OKS)'nda ise Türkiye 7.'liğine yükselmiştir. İlimizden 9 öğrencimiz tüm soruları doğru yaparak 500 tam puan almıştır” dedi.

Bu başarının artarak devam etmesini sağlamak için herkese belirli görevler düştüğünü aktaran Vali Çakacak, “Bu önemli görevi yerine getirirken, velilerimizin desteklerinin artarak devam etmesini istiyoruz. Çünkü hepimiz biliyoruz ki, eğitimde başarı sadece okullarla olmaz. Eğitimde başarı; öğrenci, okul ve ailenin birlikte çalışmasıyla yakalanır” ifadelerinde bulundu.

Geçen yıldan bu yana eğitimin kalitesini daha da arttırmaya yönelik sınıf mevcutlarını kalabalıklaştırmadan ikili öğretimi sonlandırmak için gayret gösterildiğini vurgulayan Vali Çakacak, “2018 - 2019 eğitim öğretim yılında ikili eğitim yapan okul sayısı 36 iken; 2019 - 2020 eğitim öğretim yılı öncesinde bu sayı 28'e inmiştir. Bu sayının 2019 - 2020 eğitim öğretim yılı sonuna kadar 20'ye düşürülmesi öngörülmektedir. Ek çalışmalarla en kısa sürede tüm okullarımızda tekli öğretime geçmek en büyük hedefimizdir.” şeklinde konuştu.

“Güvenli Okul Güvenli Eğitim” sloganının ön planda olmasının gerekli olduğunu bildiren Vali Çakacak, konuşmasının devamında şunları söyledi.

“Güvenli okul çevresi oluşturmak için öncelikle okul çevresinde bulunmaması gereken şahısların okul çevrelerinden uzaklaştırılması için her türlü tedbir alınacak. Bu konuda daha önce aldığımız Valilik Emri gereği, bu tür şahıslara idari işlem yani para cezası uygulaması devam edecek. Okullarla irtibatlı ‘Güvenli Eğitim Koordinasyon Görevlisi' görevlendirdik. Yine okul çevrelerinde trafik, asayiş ve özellikle madde bağımlılığı ve uyuşturucu ile mücadele için narkotim polisleri görevlendirilecek. Bu konu Sayın İçişleri Bakanımız'ın ve devletimizin çok hassas olduğu bir konu. Sadece okullarımızda değil tüm insanlık adına uyuşturucuyla mücadele çalışmalarımızı devam ettireceğiz. “

Okul çevrelerinin aynı zamanda kameralarla kontrol edildiğini aktaran Vali Çakacak, “Önceki yıllarda okul çevrelerinin kameralarla kontrol edilmesi ve bu kameraların Kent Güvenliği Yönetim Sistemi'ne entegre edilerek 24 saat okul çevrelerinin kontrol altında tutulması için gerekli çalışmaları başlatmıştık. Bu çalışma kapsamında görevli birimlerimiz, Kent Güvenliği Yönetim Sistemi'ne entegre kameralarla okullarımızı kontrol altında tutacak.” dedi.

Özellikle okul çevresindeki ve okula yakın internet kafelerinin de sıkı bir şekilde denetleneceğini açıklayan Vali Çakacak, yasal yaş sınırının altında çocuğumuzun bulunduğu veya yasal olarak eksiklikleri bulunan kafelere karşı gerekli işlemlerin anında yapılacağını ifade etti.

Her çeşit bağımlılıkla mücadelenin devletimizin öncelikli olarak odaklandığı konuların başında geldiğini belirten Vali Çakacak; “Bağımlılık dediğimizde, sadece uyuşturucu bağımlılığını kastetmiyoruz, insan ve toplum sağlığını, insan ve toplum huzurunu etkileyen her tür bağımlılığı kastediyoruz. Özellikle teknolojinin gelişmesiyle birlikte genç-yaşlı demeden bütün dünyayı etkileyen dijital bir bağımlılık ortaya çıktı ve maalesef hızla da yayılıyor. Öyle bir bağımlılık ki gençleri, çocukları derslerinden, büyükleri işlerinden ediyor. Aile bireylerini ev içinde ortak hareket etmekten bile alı koyuyor. Bağımlılıkla mücadele toplumun sadece bir kısmı ile değil, tüm kesimlerinin içerisinde bulunması gereken bir konudur.” diye konuştu.

Okula servis araçları ile gelip giden çocukların servis araçlarında huzur ve güven içerisinde yolculuk yapmalarını sağlamak ve daha güvenli okul yolu oluşturmak amacıyla güvenliği artıcı tedbirlerin alınması ve bunların sürdürülebilirliğinin yetkili kurumların sorumluluğunda olduğunu dile getiren Vali Çakacak, “Bunu sağlamak için okul yönetimi, okul aile birliği, veliler, emniyet, belediyeler, oda temsilcileri, servis aracı şoförleri işbirliği halinde olacaklardır. Bu araçların yasal standartlara uyup uymadıkları çok sıkı bir şekilde takip edilecektir. Bu yılda servis şoförleri ve hostesler güvenlik açısından incelenecektir. Okul servis araçlarında günlük “Okul Servis Aracı Takip Çizelgesi” bulunacak. Bu çizelgeler günü gününe görevli personel tarafından doldurulacak. Böylelikle servis aracında öğrenci unutulması yaşanmayacak. Servis araçlarını kontrol eden güvenlik güçlerimiz bu takip çizelgelerini de kontrol edecekler.” şeklinde konuştu.

Velilerden devamlı okulla irtibat halinde olmalarını isteyen Vali Çakacak, konuşmasını şu şekilde bitirdi:

“Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın donanımlı olarak geleceğe hazırlanmaları, çağın ve toplumun gereklerine uygun; sağlıklı ve güvenli bir ortamda eğitim almaları; gerek okul evrelerinde ve gerekse okul dışı ortamlarda güvenlikleri açısından endişe duymamalarını sağlamak için alınacak tedbirler hassasiyetle takip edilecektir. Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve velilerimiz için 2019-2020 eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diliyorum.”

Toplantıda; okul çevresindeki güvenlik kameraları, fiziki tedbirler, okul çevrelerinde uyuşturucu madde satışına karşı alınacak önlemler, okul servis araçlarında öğrenci güvenliğine yönelik yapılması gerekenler başlıklı konularda detaylı değerlendirmeler yapıldı.

Toplantıya; Tepebaşı Kaymakamı Dr. Erdinç Yılmaz, Odunpazarı Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay İlhan Şen, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge, Eskişehir Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Alper Sezer, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları ve şube müdürleri, okul müdürleri ve okul aile birliği temsilcileri katıldı.