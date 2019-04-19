2019 Türk Dünyası Turizm Çalıştayı İnönü'de

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) tarafından organize edilen ve beş ülkenin turizm fakültesi dekanlarının katıldığı ‘Türk Dünyası Turizm Fakülteleri Strateji İşbirliği Çalıştayı', İnönü Belediyesi ev sahipliğinde İnönü ilçesinde yaptılar.

İnönü Belediyesi toplantı salonunda gerçekleştirilen ve ESOGÜ Turizm Fakültesi tarafından organize edilen çalıştaya katılan; Türkiye'den ESOGÜ, Azerbaycan, Türkmenistan, Kırgızistan, Kazakistan ve Özbekistan Turizm Fakültesi dekanlarını İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt karşıladı. Çalıştay öncesi konuk fakülte dekanları ile tek tek görüşen İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, Türk dünyasından ilki yapılan Türk Dünyası Turizm Fakülteleri Stratejik İşbirliği Çalıştayına ev sahipliği yapmaktan dolayı son derce mutlu olduğunu belirtti. Sozkurt, “Azerbaycan'dan, Türkmenistan'a, Özbekistan'a, Kazakistan'a, Kırgızistan'a bu coğrafyanın tamamı bizim kendi milletimizdir. İlçemize hoş geldiniz” dedi.

Başkan Bozkurt, ilki İnönü'de yapılan çalıştay ile ilgili de “Bu çok güzel bir tesadüf. Ben Azerbaycan'da, Özbekistan'da ve Kazakistan'da bulundum, bu bölgeyi çok iyi bilirim. Hatta Türkmenistan'ın ilk resmi Müdür El Profesör resmi belgesini bana verdiler” dedi.

Çalıştay'da konuşan ESOGÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yaşar Sarı, “Yüzümüzü turizm alanında Türk dünyasına dönerek, Türk dünyasının turizmini de geliştirmeyi amaçlayan ortaklıklar, projeler çok önemlidir. Pazar gününe kadar burada olacak dekan hocalarımızla Eskişehir ve çevresi turistik ve kırsal alanları gezilecek ve Eskişehir turizmi üzerine stratejik iş birlikleri gerçekleştirilecektir. Türk Dünyası Turizm Fakülteleri Strateji İşbirliği Çalıştayının amacı ise; Türk dünyası fakülte dekanları ve profesörlerinin bir araya getirerek yeni projeler, yeni iş birlikleri yapmak, Türkiye'yi tanıtmak ve Türk dünyası ülkelerinin tanıtılmasını sağlamaktır. Turizm alanında hem bilimsel, hem de proje temelli bir bakış açısı oluşturmak amacındayız” diye konuştu.

ESOGÜ tarafından düzenlenen ve üç gün süren Türk Dünyası Turizm Fakülteleri Strateji İşbirliği Çalıştayının ilk gününde konuk ülke turizm fakültesi dekanları ve öğretim görevlileri, ESOGÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yaşar Sarı başkanlığında ESOGÜ konferans Salonunda bir araya geldiler. Ardından İnönü ilçesinde yapılan stratejik işbirliği çalıştayı sonrası Eskişehir'in diğer ilçelerini gezerek programlarını tamamlayacaklar.