2019 yılı ikinci il koordinasyon kurulu toplantısı

Eskişehir'de 2019 yılı ikinci İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Özdemir Çakacak'ın başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilik Yunus Emre Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda kentte devam eden ve yapılması planlanan projelerin detayları açıklandı. İlgili kurum ve kuruluşların koordinasyon ve işbirliği içerisinde çalışmalarının ayrı bir öneme sahip olduğunu dile getiren Vali Çakacak, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, "Ülkemizin planlı kalkınma çabalarının bir aracı olarak her yıl hazırlanan Devlet Yatırım Programının, il düzeyinde uygulanması, izlenmesi ve koordinasyonuna etkinlik kazandırmak amacıyla düzenlenen İl Koordinasyon Kurulu Toplantıları kapsamında, Valiliğimize gönderilen yatırım izleme raporlarına göre, ilimizdeki kamu yatırımlarının 2019 yılı birinci dönem sonu itibarıyla genel durumlarına baktığımızda; ilimizde 22 yatırımcı kuruluşun gerçekleştirdiği yatırımların toplam proje bedelleri 4 milyar 479 milyon 807 bin 449 TL, 2019 yılı ödeneği 378 milyon 237 bin 173 TL, 2019 yılı 1. dönem sonu itibariyle harcama 73 milyon 814 bin 314 TL'dir. Toplam 299 adet projenin 22'si tamamlanmış, 138'i devam etmekte, 28'i ihale aşamasında, 4'ünün ihalesi yapılmış olup, 107 projeye ise henüz başlanmamıştır. Bu projelerin dönem sonu itibariyle ortalama fiziki gerçekleşme oranı yüzde 52 ve ortalama nakdi gerçekleşme oranı yüzde 51'dir. Mahalli idarelerimizce ise 106 adet yatırım projesi yürütülmekte olup bu projelerin toplam bedeli 765 milyon 771 bin 308 TL'dir. 2019 yılında projelere 634 milyon 487 bin 130 TL ödenek ayrılmış ve 2019 yılı 1. dönem sonu itibariyle 61 milyon 288 bin 85 TL harcanmıştır. Bu projelerin 9'u tamamlanmış, 37'si devam etmekte, 7'si ihale aşamasında, 1'inin ihalesi yapılmış olup, 52'sine ise başlanmamıştır. Çalışmalardan istediğimiz verimi alabilmemiz açısından ilgili kurum ve kuruluşların koordinasyon ve işbirliği içerisinde çalışmaları ayrı bir öneme sahiptir. Bu nedenle bu toplantıda özellikle koordinasyon gerektiren sorun ve darboğazların gündeme getirilmesi önem taşımaktadır. Ayrıca ilgili kurumlarımızın toplantıda alınan kararların çözümlenmesi hususunda da gerekli itinayı göstermeleri ve bu konuya önem vermeleri gerekmektedir” dedi.

Konuşmasının ardından Vali Çakacak, bütün kamu kurum ve kuruluş temsilcilerine söz verdi.

Ocak-Şubat ve Mart yatırımlarının değerlendirildiği toplantı, görüş ve çözüm önerilerinin sunulmasının ardından sona erdi.