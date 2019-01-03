2019'un ilk AÖF toplantısı Rektör Çomaklı'nın katılımıyla gerçekleştirildi

Dr. Şafak Ertan Çomaklı'nın katılımıyla gerçekleştirildi.

Açıköğretim Fakültesi'nde düzenlenen toplantıda; Açıköğretim Sistemi güncel projeleri ana başlığı altında; öğrencilere sunulan materyallerin zenginleştirilmesi, öğrenci destek hizmetlerinin arttırılması, yurt dışı projelerinin değerlendirilmesi, AÖF büro çalışmaları, AÖF'te akreditasyon ve yeni programların açılması, açık ve uzaktan öğrenme ile ilgili uluslararası konferansların Anadolu Üniversitesi tarafından düzenlenmesi gibi konularda Rektör Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'ya bilgilendirmelerde bulunuldu.

Rektör Prof. Dr. Çomaklı ayrıca toplantıda talepleri ve önerileri de dinleyerek yapılması gerekenler konusunda da her türlü desteye hazır olduklarını dile getirdi.