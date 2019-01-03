İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

2019'un ilk AÖF toplantısı Rektör Çomaklı'nın katılımıyla gerçekleştirildi

Yeni yılın ilk Açıköğretim Fakültesi (AÖF) toplantısı, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof.

Dr. Şafak Ertan Çomaklı'nın katılımıyla gerçekleştirildi.


Açıköğretim Fakültesi'nde düzenlenen toplantıda; Açıköğretim Sistemi güncel projeleri ana başlığı altında; öğrencilere sunulan materyallerin zenginleştirilmesi, öğrenci destek hizmetlerinin arttırılması, yurt dışı projelerinin değerlendirilmesi, AÖF büro çalışmaları, AÖF'te akreditasyon ve yeni programların açılması, açık ve uzaktan öğrenme ile ilgili uluslararası konferansların Anadolu Üniversitesi tarafından düzenlenmesi gibi konularda Rektör Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'ya bilgilendirmelerde bulunuldu.


Rektör Prof. Dr. Çomaklı ayrıca toplantıda talepleri ve önerileri de dinleyerek yapılması gerekenler konusunda da her türlü desteye hazır olduklarını dile getirdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.