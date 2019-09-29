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2020 Kadınlar Avrupa Hentbol Şampiyonası: Türkiye: 21 - Hırvatistan: 30

2020 Kadınlar Avrupa Hentbol Şampiyonası Elemeleri 6.

Grup'ta yer alan A Milli Kadın Hentbol Takımı, Hırvatistan karşısında 21-30 yenildi.


Maça birbirini tartarak başlayan iki takım karşılıklı sayılar bulurken, ilk yarının sonlarında daha iyi hücum yapan Hırvat milli takımı devreyi 16-8 önde kapattı. İkinci yarıya da skor üstünlüğünü koruyan ve daha iyi oynayan Hırvatistan Hentbol takımı 21-30'luk skorla Türkiye deplasmanında galip gelmeyi başardı.



Salon: Porsuk


Hakemler: Sherif Xhema, Besfort Jahja


Türkiye: Beyza Karacam 2, Yaren Berfe Göker, Nurşah Sancak, Cansu Akalın 2, Buket Yılmaz, Döne Gül Bozdoğan 1, Bigenur Öztürk 2, Ayşenur Solmaz 4, Ceylan Aydemir 1, Sibel Kıcıroğlu 1, Yağmur Toprak 4, Ümmügülsüm Bedel, Merve Durdu, Eda Nur Kılıç 1, Neslihan Çalışkan 1, Kübra Sarıkaya 2


Hırvatistan: Nikolina Zadravec 1, Paula Posacev 5, Korina Karlovan, Dora Krsnik 5, Stela Posavec, Dejena Milosvljevic 2, Ivana Kapitonvic, Dora Kalaus, Katarina Jezic 3, Selena Milosevic 2, Tena Japundza 1, Ana Debelic 2, Marina Glavan 1, Dora LAckovic, Valentina Blazevic 8, Tea Pijevic


Sarı kartlar: Cansu Akalın, Eda Nur Kılıç, Kübra Sarıkaya (Türkiye), Selena Milosevic, Tena Japundza (Hırvatistan)


2 dakika cezası alanlar: Cansu Akalın, Bilgenur Öztürk, Eda Nur Kılıç, Neslihan Çalışkan, Kübra Sarıkaya, Ceylan Aydemir (Türkiye), Selena Milosevic, Tena Japundza, Glavan Marina (Hırvatistan)


İlk yarı: 16-8 (Hırvatistan lehine)

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