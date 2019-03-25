2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası: Türkiye: 2 - Moldova: 0 (İlk yarı)

2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu ikinci maçında, A Milli Takım, Eskişehir’de Moldova’yı ağırlıyor.
2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu ikinci maçında, A Milli Takım, Eskişehir'de Moldova'yı ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı Türkiye'nin 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
7. dakikada ceza sahasının hemen önünde Burak ile güzel bir verkaç yapan Cenk'in şutunu rakip takım oyuncuları son anda uzaklaştırdı.
20. dakikada Dorukhan Toköz'ün uzaktan çektiği şut kale direğinin yanında auta çıktı.
24. dakikada ceza sahası içerisinde topla bulaşan Hasan Ali Kaldırım sağ ayağıyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturarak millileri öne geçiren golü attı. 1-0
26. dakikada etkili gelen Milli Takım'da Burak Yılmaz'ın sol kanattan ceza sahasını ortasında Cenk Tosun düzgün bir vuruşla farkı açtı. 2-0
30. dakikada Cenk Tosun'un şutunu kaleci son anda kornere tokatladı.
42. dakikada kontra atağa çıkan millilerde Hakan Çalhanoğlu'nun sert şutu kale direğinin hemen yanından auta çıktı.
44. dakikada Cenk Tosun'un pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Hakan Çalhanoğlu müsait pozisyonda direği aşamadı.
Stat: Yeni Eskişehir
Hakemler: Serhiy Boiko, Semen Shlonchak, Igor Alokhin
Türkiye: Mert Günok, Zeki Çelik, Hasan Ali Kaldırım, Cenk Tosun, Hakan Çalhanoğlu, Mahmut Tekdemir, Merih Demiral, Burak Yılmaz, Dorukhan Toköz, Deniz Türüç, Kaan Ayhan
Yedekler: Sinan Bolat, Uğurcan Çakır, Çağlar Söyüncü, Emre Belözoğlu, Okay Yokuşlu, Gökhan Gönül, Oğuzhan Özyakup, Yusuf Yazıcı, Emre Taşdemir, Güven Yalçın, Yunus Mallı, Efecan Karaca
Teknik Direktör: Şenol Güneş
Moldova: Alexei Koşelov, Oleg Reabciuk, Artiom Rozgoniuc, Veaceslav Posmac, Artur Ionita, Catalin Carp, Eugeniu Cebotaru, Radu Ginsari, Ion Jardan, Vladimir Ambros, Dinu Graur
Yedekler: Namaşco, Celeadnic, Turcan, Anton, Cociuc, Nicolaescu, Antoniuc, Sandu, Platica, Milinceanu
Teknik Direktör: Alexandru Spiridon
Goller: Hasan Ali Kaldırım (dk. 23), Cenk Tosun (dk. 26) (Türkiye)