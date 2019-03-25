2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası: Türkiye: 4 - Moldova: 0 (Maç sonucu)

2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu ikinci maçında, A Milli Takım, Eskişehir’de Moldova’yı ağırladı.
2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu ikinci maçında, A Milli Takım, Eskişehir'de Moldova'yı ağırladı. Karşılaşma millilerin 4-02lık üstünlüğü ile tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
47. dakikada sağ kanattan çizgiye inen Deniz Türüç'ün ortasına arka direkte iyi yükselen Burak'ın kafa vuruşunda top üstten dışarı çıktı.
52. dakikada Burak Yılmaz, ceza sahası içerisinde rakibi tarafından düşürüldü. Hakemin penaltı kararını verdiği pozisyonda Burak kaleciyi geçemedi.
54. dakikada Deniz'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Cenk Tosun, etkili bir kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve kendisinin 2 takımının 3. golünü kaydetti. 3-0
70. dakikada sol kanattan Deniz Türüç'ün ortasına iyi yükselen Kaan Ayhan, kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi. 4-0
85. dakikada kaleci ile karşı karşıya kalan Yusuf Yazıcı Moldova file bekçisini geçemedi.
90. dakikada etkili gelen milli takımda Burak Yılmaz'ın ceza sahası içerisinden vuruşu üstten auta çıktı.
90+1. dakikada farkı artırmaya çalışan Türk Milli Takımında genç oyuncu Yusuf Yazıcı'nın müsait pozisyonda çektiği şut kaleyi bulmadı.
Stat: Yeni Eskişehir
Hakemler: Serhiy Boiko, Semen Shlonchak, Igor Alokhin
Türkiye: Mert Günok, Zeki Çelik, Hasan Ali Kaldırım, Cenk Tosun, Hakan Çalhanoğlu (Yusuf Yazıcı dk. 66), Mahmut Tekdemir, Merih Demiral, Burak Yılmaz, Dorukhan Toköz (Emre Belözoğlu dk. 85 ?), Deniz Türüç (Efecan Karaca dk. 78), Kaan Ayhan
Yedekler: Sinan Bolat, Uğurcan Çakır, Çağlar Söyüncü, Okay Yokuşlu, Gökhan Gönül, Oğuzhan Özyakup, Emre Taşdemir, Güven Yalçın, Yunus Mallı
Teknik Direktör: Şenol Güneş
Moldova: Alexei Koşelov, Oleg Reabciuk, Artiom Rozgoniuc, Veaceslav Posmac, Artur Ionita, Catalin Carp (Laser Turcan dk. 46), Eugeniu Cebotaru, Radu Ginsari (Antoniuc dk. 74), Ion Jardan, Vladimir Ambros (Nicolaescu dk. 57), Dinu Graur
Yedekler: Namaşco, Celeadnic, Anton, Cociuc, Sandu, Platica, Milinceanu
Teknik Direktör: Alexandru Spiridon
Goller: Hasan Ali Kaldırım (dk. 23), Cenk Tosun (dk. 26 ve 54), Kaan Ayhan (dk. 70) (Türkiye)
Sarı Kartlar: Oleg Reabciuk, Artur Lonita (Moldova)