'2021 yılı Anaç Koyun Keçi Desteklemesi' başvuru süresi uzatıldı

ESKİŞEHİR (İHA) – Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü “2021 Yılı Anaç Koyun Keçi Desteklemesi” başvuruları süresinin uzatıldığını açıkladı,

Konuyla ilgili açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından anaç koyun başı 30 TL, anaç keçi başı 35 TL, sürü büyütme ve yenilemede hayvan başı 125 TL olarak verilen 2021 Yılı Anaç Koyun Keçi Desteklemesi başvuru sürelerinin uzatıldığı belirtilerek, "Resmi Gazete'de yayımlanan Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği kapsamında yürütülmekte olan “2021 Yılı Anaç Koyun Keçi Desteklemesi” başvuruları, 17 Aralık 2021 tarihinde tamamlanmıştı. Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli'nin olurları ile 5 Kasım 2021 tarihi itibariyle, işletmesinde anaç koyun, keçi bulunan ve Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliğine üye olup destekleme başvuru yapmamış yetiştiricilerimize başvuru hakkı tanındı. Bu kapsamda 2021 yılında Anaç koyun keçi desteklemesine başvurmamış küçükbaş hayvan yetiştiricileri, Eskişehir Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği'ne 7 Mart 2022 tarihine kadar destekleme başvurusunda bulunabilecek ve bağlı oldukları İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personellerinin yerinde tespit çalışmasından sonra desteklemeden faydalanmaya hak kazanmış olacaktır. Eskişehir küçükbaş hayvan yetiştiricilerinin desteklemeden azami miktarda faydalanabilmesi ve bu konuyla ilgili mağduriyet yaşamaması için en geç 7 Mart 2020 tarihine kadar üretici birliğine başvuru yapmaları gerekmektedir." denildi.