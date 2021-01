2021 yılında altın fiyatı zirve yapacak

Başkan Ercan Arıyürek, 2021 yılının ocak ayında geride bıraktığımız günlerin tecrübesi ve Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) başkanlık görevinin el değiştirilmesi sebebiyle, yıl boyunca fiyatlarda iniş-çıkış olacağını, ancak yılın sonunda fiyatların yüksekte kalacağını diye getirerek bir ön değerlendirmede bulundu.

Altın fiyatları rekor kıracak

“2021 yılında altın piyasası nasıl olacak” sorusuna yanıt vererek bir değerlendirme yapan Arıyürek, “Öncelikle 2021 yılına gelmeden önce 2020 yılını değerlendirmek lazım. 2020 yılının şubat ayındaki bu Elazığ, Malatya depremleri, ardından Covid-19'un ülkemize ve dünyaya verdiği zararlar çok büyük oldu. Bu olaylardan dolayı bütün sektörler gibi bizim kuyumculuk sektörü de zarar etti. Bunun yanında Covid-19'dan ötürü altın fiyatlarında bir yükseliş oldu. 2019 yılında 291 lira olan has altın fiyatı 2020 yılını 456 lira fiyatıyla kapattı. Şimdi 2021 yılı beklentilerine geldiğimizde yeni seçilen Amerika Başkanın Hazine Bakanı olarak eski FET başkanını göreve getirmek istemesi ve onun da yaptığı sunumda dile getirdiği üzere kur politikası olarak doları kullanmayacak olması, altının yönünü yukarıya doğru çıkaracak gibi bir izlenim oluştu. 2020 yılında has fiyatı 547 liraya kadar yükseldi. Şu anda 445 - 450 lira aralarında oynuyor ve benim gördüğüm kadarıyla altın her zaman yaptığı zirvesini yeniledi. Ben bu sene içesinde altının TL bazında 547 lirayı geçerek daha yüksek bir fiyata çıkacağını tahmin ediyorum” şeklide konuştu.

Altın fiyatında oynamalara sebep olacak rollerinin ne olduğu konusunda bilgi veren Başkan Arıyürek, “Dünya piyasasında, mesela Amerika Birleşik Devletleri'nin mali bir destekleme paketi var. Bu destekleme paketinin içeriğini daha bilmiyoruz, çok geniş kapsamlı olursa bu altının fiyatının yükselmesine neden olacak. Bunun yanında tekrar geçen seneki gibi Çin- Amerika ticaret savaşları olabilir. Merkez Bankaları faizleri yükseltmeyip eksilere doğru çekerlerse insanlar yatırım aracı olarak altına yönelebilirler. Bu da altının yükselmesinin etkenlerinden olur” dedi.

Altınla kumar oynayanlar kaybeder

Yatırım olarak altın aldıktan sonra piyasa değeri düşüşe gittiğinde hemen paniğe kapılarak satmaya kalkan vatandaşlarla ilgili de Başkan Arıyürek, “Altın yatırımı yapan vatandaşlarımız bunu kumar olarak oynamamalı, yatırım olarak altın alınmalı. Altın mutlaka insana kazandırıyor. Bunu bir ayda da kazandırabilir, iki senede de kazandırabilir. Ama mutlaka enflasyonun üzerinde bir getiri elde ediyor. 2019'da 291 iken 2020'de 456 liraya çıktığında yüzde 56 gibi bir kâr getirdi. Bu ne faizde, ne dövizde, nede başka seçeneklerde oldu sadece demir hariç. Bu altını alıp satarım denildiği zaman bir yerde kumar gibi oluyor, kaybetme riskleri çok fazla oluyor ama uzun vadeli yatırım olarak aldıklarında bu altın mutlaka onlara kâr getirecektir” şeklide belirtti.

“Altın piyasası vatandaşların Covid-19 tedbirlerine uyup uymamasına bağlı”

Korona virüs kapsamında alınan tedbirler nedeniyle etkilenen düğünler yeniden eskisi gibi başlarsa, altın piyasasının da hareketleneceği ifade eden Başkan Arıyürek, piyasanın eskisi gibi olması vatandaşların Covid-19 tedbirlerine karşı duyarlı olup olmamasına bağlı olduğu dile getirdi. Eskişehir Kuyumcular Odası Başkanı Ercan Arıyürek bu konuda yaptığı konuşmasını şöyle devam etti:

“Kış ayında olduğumuz için ve Covid-19'un bu sene ne getireceğini bilemediğimizden ötürü insanlar biraz tereddütte. Çünkü ‘Düğün mevsimi başlayacak mı?' sorusu var. Geçtiğimiz sene herkes hazırlandı ama Korona virüsten ötürü insanların çoğu düğünlerini yapamadı. Bu sene inşallah bütün vatandaşlarımız sosyal mesafe, maske ve temizlik kurallarına uyarlarsa, hükümetimizin aldığı kararları harfiyen yerine getirirlerse, düğünlerinde yapılacağını ve insanlarında huzurlu bir şekilde tatile çıkabilecekleri kanaatindeyim. Ama bunları yapmaz ve tekrar bir araya gelip bu hastalığı yayarlarsa, bu sene de düğün olmaz ve bizim sektör olduğu gibi bütün sektörlerde bu durumdan etkilenir.”