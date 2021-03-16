2021 yılının 'Yunus Emre ve Türkçe Yılı' ilanı sevinçle karşılandı

Eskişehir'in Mihalıççık ilçesine bağlı Yunus Emre mahallesi halkı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 2021 yılını 'Yunus Emre ve Türkçe Yılı' ilan etmesini gurur ve mutlulukla karşıladı.

Tarihi kayıtlara göre 1238 yılında Eskişehir'in Sarıköy mahallesinde doğan ve Tapduk Emre'nin dergâhında olgunlaşan Yunus Emre, yaşamı boyunca yüzlerce şiir yazdı. Eserlerinde Allah sevgisi, insan sevgisi, ilahi adalet, ölüm gibi konuları işleyen Yunus, 1328 yılında vefat etti ve Yunus Emre mahallesindeki kabrine defnedildi. Ölümünün 700 yılı sebebiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2021 yılı "Yunus Emre ve Türkçe Yılı" olarak Resmi Gazete'de yayımlanan genelgeyle duyuruldu. Genelgede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunus Emre'nin vefatının 700. yılı nedeniyle 2021 yılının, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından anma ve kutlama yıl dönümleri arasına alındığının altını çizdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuyla ilgili şu ifadelere yer verdi;

“Yunus Emre'nin hem dünya beşeriyetine ortak bir değer olarak takdim edilmesi, hem de ülkemize bir kez daha hatırlatılması maksadıyla 2021 yılının 'Bizim Yunus' olarak anılması, Yunus Emre'nin mirası olan Türkçenin öneminin vurgulanması, medeniyet dili kimliğiyle bilinçli ve doğru kullanımının sağlanması amacıyla 'Dünya Dili Türkçe' adıyla yurt genelinde ve yurt dışında bir kampanyanın tertiplenmesine karar verilmiştir."

Yunus Emre halkı, karadan memnun

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararı, Eskişehir'in Mihalıççık ilçesine bağlı Yunus Emre mahallesi başta olmak üzere bölgede memnuniyetle karşılandı. Karara ilişkin konuşan Yunus Emre'nin Külliyesi imamı Nafiz Kavut, görev yaptığı külliye hakkında da düşüncelerini dile getirirken Yunus'u ziyaret edecek olan misafirlere de çağrıda bulundu. Nafiz Kavut; “Yunus Emre hazretlerinin bulunduğu külliyenin imam hatibiyim. UNESCO her yıl yaşadığı dönemden günümüze kadar toplumlar üzerinde iz bırakmış büyük şahsiyetlerin doğum yıllarını veya ölüm yıldönümlerini belirleyerek etkinlikler tertip ediyor. Bu sene de Yunus Emre hazretlerinin ölümünün 700'üncü yıl dönümü, dolayısıyla Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan beyefendi, bu seneyi Yunus Emre ve Türkçe yılı olarak ilan ettiler. Bir dünya dili olarak Türkçe'nin nasıl olması gerektiğini ifade eden Yunus'un ve Türkçenin nasıl anlaşılması gerektiği hususunda bu sene Kültür Bakanlığı öncülüğünde birçok faaliyet yapılması düşünülmüş. Bu faaliyetler çerçevesinde de çalışmalara başlanmış. Mübarek bir insan olarak lanse edilmiş ve o makama çıkarılmış bir kişinin mekânında görev yapmanın hazzı bambaşka. Bunu yaşamaya ve gelen misafirlerimize de yaşatmaya da gayret ediyoruz inşallah. Diyorum ki; 'Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım. Sevelim sevilelim, bu dünya kimseye kalmaz'. Yunus'u mekânında ziyaret edin, o manevi havayı orada teneffüs edin. O birliği, o güzelliği gönlünüzde doya doya yaşayın.” dedi.

“Yunus Emre tüm dünyaya örnek olan bir âlim”

Verilen karar hakkında konuşan Yunus Emre Mahalle Muhtarı Orhan Ersöz ise, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederken bu yıla layık olmak için çalışacaklarını belirtti. Orhan Ersöz; “Cumhurbaşkanımız böyle bir şey yaptığı için mutluyuz, ona çok çok teşekkür ediyoruz. Yunus Emre tüm dünyaya örnek olan bir âlim, onun için bu karara layık olmaya çalışacağız. Çeşitli etkinlikler olacak burada, herkes burayı ziyaret edecek. İnşallah insanların buraya gelmesini bekliyorum” diye konuştu.

“Öldüğümde Yunus'la aynı yerde yatacağım için çok mutluyum”

Bölgede uzun yıllardır yaşayan 80 yaşındaki Galip Doğan da, verilen karardan gurur duyduğunu ve Yunus Emre ile yaşadığı, öldüğünde de burada olacağı için çok mutlu olduğunu dile getirdi. Doğan, “Yunus Allah dostu, ‘Sensin Kerîm, sensin Rahîm, Allah sana sundum elim. Senden artık yoktur emin, Allah sana sundum elim.' Yunus dünyada tanınan bir evliyadır. Bizim için zaten kıymetli ama dünya içinde çok kıymetli. ‘Kavga için gelmedim gönüller yapmaya geldim' diyor, gönüller kapısı da sevmekten geçiyor. ‘Sevelim sevilelim dünya kimseye kalmaz' dediği gibi şiirleri bitmez tükenmez. Burada yaşmaktan çok mutluyum çünkü öldüğümde onunla aynı yerde yatacağım. Bu da her kula nasip olmaz. Yunus Emre'nin değerini ben bilirim.” dedi.