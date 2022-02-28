2021 YÖK Raporu'nda ESOGÜ 4'üncü oldu

Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) hazırladığı Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu'nda Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ), “Topluma Hizmet ve Sosyal Sorumluluk” kategorisinde Türkiye gelinde ilk dörde girdi.

Yükseköğretim Kurulu tarafından hazırlanan Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu 2021 açıklandı. Türkiye'deki üniversitelerin pek çok alandaki performanslarının sıralandığı raporda Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) “Topluma Hizmet ve Sosyal Sorumluluk” kategorisinde dezavantajlı gruplara yönelik sosyal entegrasyon ve kapsayıcılığa ilişkin yapılan faaliyet sayısı sıralamasında 4'üncü sıraya yerleşti. Dezavantajlı gruplar, toplumsal hayata katılabilme, bir iş bulup o işi elinde tutabilme imkânlarından toplumun diğer bireylerine göre kısmen ya da tamamen yoksun bulunan kişi ya da grupları kapsıyor. Sıralama, 2018-2020 yılında dezavantajlı gruplara yönelik sosyal entegrasyon ve sosyal kapsayıcılığa ilişkin düzenlenen proje, panel, konferans, kongre, sanatsal faaliyet, ödül töreni vb. faaliyet sayısını içeriyor.